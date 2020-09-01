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السويد تثير الجدل.. وتمنع ارتداء الكمامة في مواجهة كورونا.. شاهد

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:46 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
منذ ظهور فيروس كورونا المستجد في كل دول العالم، تسير دولة السويد عكس اتجاه العالم.

عرضت قناة العربية تقريرا عن فيروس كورونا المستجد في السويد، جاء في هذا التقرير أن دولة السويد لم تفرض قيودا على مواطنيها أو تغلق حدودا.

وتابع التقرير أنه إلى الأن ترفض السويد فرض الكمامة، وهذا ما أثار جدلا شعبيا كبيرا بين المواطنين في السويد.

ومن جانبه قالت صاحبة محل لبيع الكمامات، إنها تعتقد أن هذا شئ غريب لأن دولة السويد صغيرة.

واعتمدت السويد على فرضية مناعة القطيع، ولكن الوباء انتشر فيها وسجلت نحو ٨٤ ألف إصابة وقرابة ٦ الآف وفاة.
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