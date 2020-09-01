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اقتصاد

تعرف على سعر العملات الأجنبية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:02 م
العملات الاجنبية
العملات الاجنبية
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علياء فوزى
ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

بلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات الثلاثاء 15.82 جنيه للشراء و 15.92جنيه للبيع .

أسعار العملات الاجنبية اليوم الثلاثاء

سجل سعر اليورو 18.88 جنيه للشراء و19.09 جنيه للبيع .


وسجل سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 21.13جنيه للشراء و 21.46 جنيه للبيع .

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وسجل الفرنك السويسرى 17.46 جنيه للشراء و 17.69 جنيه للبيع .

وسجلت كورنا سويدية 1.82جنيه للشراء و1.85 جنيه للبيع .

اسعار العملات الاسيوية اليوم الثلاثاء

سجل 100 ين يابانى 14.92 جنيه للشراء و 15.07 جنيه للبيع.

واستقر اليوان الصينى عند 2.31 جنيه للشراء و2.33 جنيه للبيع .
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