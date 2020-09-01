شاهد.. لحظة اختطاف طفلة من جوار أمها في ثوان

كشفت لقطات صادمة لحظة استقطاب رجل لفتاة تبلغ من العمر أربع سنوات في سيارة واختطافها من محطة بنزين في أوكرانيا بينما كانت والدتها تدفع ثمن البنزين داخل المحطة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تظهر لقطات كاميرات المراقبة من محطة بنزين في مدينة بوريسبيل ، على بعد حوالي 25 ميلًا شرق كييف ، رجلًا يرتدي قميصًا رياضيًا أسود وبنطلون جينز داكن اللون، يقود إليزافيتا كوليسنيشنكو البالغة من العمر أربع سنوات إلى مؤخرة سيارة بيضاء بينما كانت والدتها منشغلة في دفع ثمن الوقود.

وأوضحت الصحيفة أن، في محطة الوقود في بوريسبيل ، استغل رجل مجهول تشتت انتباه الأم عن ابنتها ، وهي تدفع ثمن الوقود ، وخطف الفتاة ووضعها في سيارة وقادها في اتجاه مجهول ، وذلك بحسب بيان صحفي صادر من الشرطة الوطنية لأوكرانيا.

وأضاف البيان أن والد الفتاة كان في مكان قريب أيضا من الواقعة

و بعد أن أبلغ ولد الفتاو عن اختطافها ، حشدت الشرطة جميع الضباط المتاحين ، بما في ذلك محققو إدارة البحث الجنائي ، لتعقب الخاطف.

وفي النهاية تم العثور على الخاطف في غضون ساعتين مع الفتاة بالقرب من مطار بوريسبيل ، وفقا لما ذكره رئيس شرطة كييف أندريه نيبيتوف.