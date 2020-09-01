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توك شو

كل يوم بقعد أعيط.. الفنانة داليا مصطفى تحكي تجربتها في تربية أولادها.. فيديو

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 06:33 م
داليا مطصفى وزوجها
داليا مطصفى وزوجها
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هاجر إبراهيم
حكت الفنانة داليا مصطفى، تجربتها مع أولادها سليم وسلمى، قائلة: "أنا مع أولادى بحاول بقدر الإمكان أنى مكنش دايركت.. لانهم وصلوا لسن دلوقتى لازم نلف وندور من أجل إقناعهم"، مشيرة إلى أنها تحاول دائما عند خروجهم مع أصدقائهم أن تستفسر عنهم.

وأضافت "داليا" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "راجل و2 ستات" المذاع عبر فضائية "أون"، أنها تحاول معرفة أمهات أصدقاء أولادها فى البداية، موضحة: "الأم هى الى بتوضح تربية الأولاد بتبقى عاملة أزاى.. أنا عينى عليهم دايما".

وتابعت: "الله يكون فى عون الأمهات دلوقتى"، حيث أنهم يعتبروا أمهات جيل جديد تتحكم به التكنولوجيا، لافتة إلى أنه يجب أن يكون هناك توازن فى التعامل مع الأطفال.

وأكدت: "بصراحة ربنا يقومينا.. أنا كل يوم بقعد أعيط"، مثيرة بذلك ضحك المقدمي، مضيفة: "فى يوم بجد أنا عيطت لقيت بنتى سلمي بتقولى فى يوم الفلانتين صاحبها  فى المدرسة أستغرب أنها مباستش حد فى اليوم دا" وهى فى ال14 من عمرها.

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