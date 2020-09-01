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رياضة

خاص | ياسر رضوان: الحرب على الأهلي سببه المصالح الشخصية .. والخبرات ستحسم إفريقيا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:02 م
ياسر رضوان
ياسر رضوان
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محمد سمير
أكد ياسر رضوان عضو لجنة تطوير قطاع الناشئين بالأهلي أنه هناك هجوما وحربا واضحة جدا على القلعة الحمراء خلال الفترة الأخير بدون وجود داعي حقيقي لها إلا الهجوم فقط على كيان الأهلي من أجل مصالح شخصية.


وأضاف رضوان فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن الأهلي يسير بخطى ثابتة والهزائم التي تعرض لها مقارنة بالانتصارات ضئيلة للغاية  حيث تعرض لخسارة وحيدة فى الدوري حتى الآن وهي غير مؤثرة تمام فى ظل حسم الأهلي للقب قبل حتى انطلاق البطولة .


وأوضح رضوان أن الهجوم علي فايلر المدير الفني للفريق ليس إلا فرع من فروع الحرب الشرسة التي تشن على الأهلي، خاصة أن تقييم المدرب بالنتائج و نتائج فايلر تشهد له بالكفاءة فما سبب الهجوم العنيف عليه .


وأشار رضوان إلى أنه هناك  انتقادات بناءة لا بد من الاستماع لها جيدا، لكي يطور اللاعبون من أدائهم وفكرهم، أما الانتقادات الهدامة فيجب عدم الالتفات لها نهائيا.


وكشف رضوان أن الأهلي يمضي في موسمه بنجاح بدليل انه قريب جدا من حسم بطولة الدوري وينافس على دوري أبطال أفريقيا مؤكدا على صعوبة البطولة القارية و لكن خبرات الأهلي ستحسم الأمور.

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