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أخبار البلد

السيسي غالي بمصر عالي.. هاشتاج يتصدر تويتر.. ومغردون: رجل أحب بلده بصدق فأحبه شعبه

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:05 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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محمد بدران





تصدر هاشتاج "السيسي_غالي_بمصر_عالي"موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وذلك بعد الإشادة بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه رئاسة مصر فى السنوات الأخيرة وافتتاحه مؤخرًا عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية.


وجدد رواد مواقع التواصل دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، لما يقوم به من إنجازات فى مختلف المجالات، مؤكدين أن إنجازات الرئيس تتحدث عن نفسها، ولا يمكن لأحد أن ينكرها.


وكانت التعليقات كالتالي..


‏‎#السيسي_غالي_بمصر_عالي
بقي لينا ضهر ،،، بقي لينا سند
بقي لينا ريس يضرب اعدائنا ،،، بقي لينا نور لعنينا

‏انا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي قلبآ❤️ وقالبآ❤️🇪🇬🇪🇬 فخوره ان انتخبتك صوتي ليك لأخر العمر 💙‎#السيسي_غالي_بمصر_عالي 

‏‎
‏معاكم يامصريين ندعم الي حمى ‎#مصر ورجع لها هيبتها رغم أنف 🐑الإخوان 💪✌️🇪🇬🇸🇦🇪🇬🇸🇦🇪🇬🇸🇦🇪🇬🇸🇦🇪🇬🇸🇦🇪🇬🇸🇦 ‎#تحيا_مصر ‎#السيسي_غالي_بمصر_عالي


‏‎#السيسي_غالي_بمصر_عالي
ورب العباد كلنا فى ظهرك يا ريس 


‏‎#السيسي_غالي_بمصر_عالي
السيسي اكتشف ثروات مصر المهدوره
السيسي بنا طرق لدوله تاني
السيسي اعطي للاخوان اكبر خازوووق ودا الاجمل😂😂😂😂😂


‏وهوه حد يقدر ينكر إنجازات الرئيس الا كاره لمصر والله ما نشاهده من إنجازات ما كانت تحدث من دون توفيق الله ثم قوة الرئيس وإخلاصه 💪💪💪🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬 ‎#السيسي_غالي_بمصر_عالي


‏‎#السيسي_غالي_بمصر_عالي 
الراجل خلاني اغير علي وطني بدرجه انا مش متخيلها في نفسي
الراجل دا خلاني اشيل الغشاوة اللي في عيني بعدما زهقت من البلد ومعدتش اهتم بيها الراجل خلاني احس ان حب الوطن هو اجمل واغلي الأشياء


‏رجل احب بلده بصدق فاحبه شعبها..
رجل يخاف الله فاكرمه الله ولم يخيب رجاه..رجل صادق فيما يقوله فابهر العالم بانجازاته...لذلك ‎#السيسي_غالي_بمصر_عالي

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