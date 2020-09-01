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أخبار البلد

الحكومة: الرئيس السيسي وجه بتبطين جميع الترع والمصارف ورصف الطرق المتقاطعة مع كل المحاور

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:57 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخطة المتكاملة لإنشاء محطة قطارات جديدة، "سكك حديد صعيد مصر"، واستعرض أسباب اختيار منطقة بشتيل تحديدًا لإنشاء محطة القطارات بها والمزايا، وكذلك الفوائد التي ستعود على المواطنين جرّاء ذلك.

وفي إطار خطة الدولة للعمل على تخفيف الزحام المروريّ الذي يشهده ميدان رمسيس بالقاهرة، اتجهت الحكومة نحو التخطيط لإنشاء محطة جديدة لقطارات السكك الحديدية الخاصة بالوجه القبلي في منطقة بشتيل، ومحطة أخرى في المستقبل لقطارات الوجه البحري في منطقة قليوب - شبرا الخيمة.


وقال المهندس كامل الوزير: إنه في ضوء حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على التخطيط لتنفيذ مشروعات خدمية جديدة تستهدف مصلحة أهالينا في الصعيد، تم وضع خطة منذ أن كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع، وكنت وقتها مديرًا لسلاح المهندسين، ثم رئيس أركان الهيئة الهندسية، ثم رئيسًا للهيئة الهندسية لتنمية الصعيد؛ هذا الجزء الغالي من أرض الوطن، لتنفيذ مشروعات في كافة المجالات، منها إنشاء مطار سوهاج الجديد، وهو يعد نقلة نوعية كبيرة في محافظات الصعيد، كما تم تطوير 3 مطارات: أسيوط، والأقصر، وأسوان.

كما تم إنشاء قرى النوبة، ومستشفى ومدارس وادى كركر، وجميع المنشآت الخدمية اللازمة لأهالينا في النوبة، وصوامع الغلال ومنها صومعة المراشدة، والصوامع في كل أنحاء الصعيد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير العديد من المدارس والمستشفيات ومحطات الكهرباء.

وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى مشروع وادي الشيخ في أسيوط، الذي نفذته القوات المسلحة، ومشروع الفرافرة الذي يعمل به 90 % من أهالينا في الصعيد، وبالتحديد في أسيوط، والمنيا، وسوهاج، إلى جانب مشروع شرق العوينات وهو ذلك المشروع العملاق الذي يعمل به أيضا أهالينا في الصعيد.

كما تم التخطيط لإنشاء 21 محورا متكاملا على النيل على مستوى الجمهورية تربط  شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى لعبور النيل فقط، منها  13 محورا في الصعيد بتكلفة 19 مليار جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ 3 محاور منها عند مدن بنى مزار، وطما، وجرجا، وجار العمل ولأول مرة في تنفيذ 9 محاور على النيل في الصعيد في وقت واحد، هي عدلي  منصور، وسمالوط، وقوص، وكلابشة، وديروط، ودراو، وبديل خزان أسوان، والفشن، وأبوتيج، وسيتم افتتاح 4 محاور منها خلال الفترة المقبلة، وهي عدلي منصور وسمالوط وكلابشة وقوص، ومن المخطط بدء العمل في إنشاء محور منفلوط في العام المالي 2021/2022.

كما صدرت توجيهات الرئيس السيسي بتبطين جميع الترع والمصارف، ورصف الطرق المتقاطعة مع كل المحاور، ومنها محور سمالوط الذي يبلغ طوله 24 كم ويشمل 47 كوبري ونفقا.
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