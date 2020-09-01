بعد إغلاق لمدة 10 سنوات.. تعرف على محتويات قصر ثقافة العريش

جهود كبيرة أجرتها وزارة الثقافة بتوجيه من وزيرة الثقافة لإعادة تشغيل قصر ثقافة العريش بعد توقف دام لمدة 10 سنوات





يقع قصر ثقافة العريش يقع على مساحة 1900 م2 ويضم دور أرضي وطابقين ويحتوي الدور الأرضي على المدخل الرئيسي ويتفرع الى ثلاثة اتجاهات الأمامي يؤدي إلى صالة المسرح والآخران للطرق الجانبية المؤدية لسلالم الأدوار العلوية ،وتتسع صالة المسرح لعدد 250 مقعدا إلى جانب غرف الخدمات وقاعة كبار الزوار والمكاتب الإدارية ، مخزن للديكور، معرض للفنون وغرفتين للفنانين





ويقسم الدور الأول لثلاثة مناطق منفصلة هي منطقة المدرجات البلكون وتتسع لعدد 150 مقعدا ، 4 غرف إدارية ، منطقة الأنشطة مكونة من 13 غرفة هي الديمر، 2 غرفة إدارية و10 غرف للأنشطة والفنون منها نادي تكنولوجيا المعلومات، مكتبة للطفل، قاعة للندوات وقاعة للموسيقى والاستماع.





أما الدور الثاني مقسم إلى ثلاثة مناطق الأولى إدارية وتحتوي على عدد 5 غرف إدارية، المنطقة الثقافية تضم قاعة للتدريب الفني ومكتبة والمنطقة الثالثة للخدمات وتشمل غرفتين للمخازن بالإضافة إلى غرفة الإسقاط .



