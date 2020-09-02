توفر أموالا للدولة.. برلماني يكشف مزايا اتفاقية النقل مع الشركة الفرنسية

أكد النائب محمد الكوراني عضو لجنة النقل بمجلس النوب، أن مشاكل السكة الحديد فى مصر ومترو الأنفاق هو عدم وجود صيانه من الشركات المنفذه، وبالتالى يتم التهالك السريع لها وإهدار أموال كثيرة على الدوله.





وتابع عضو لجنة النقل فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" ، ان توقيع وزارة النقل عقد إدارة شركة RATP الفرنسية العالمية، للخط الثالث للمترو بمصر الجديدة لمدة 15 عاما لإدارة الشركة الفرنسية العالمية لأعمال الإدارة والتشغيل والصيانة للخط الثالث لمترو الأنفاق، مع توفير قطع الغيار اللازمة ، أمر هام جدا للحفاظ على مقدرات الدوله وخطوط المترو فى مصر.





وأبدي الكوراني، تأييدة البروتوكول الذى وقعتة اليوم وزارة النقل، لافتا الى أن هذا العقد سيوفر للدوله أموال كثيرة حيث أن عمليات الصيانه مكلفة جدا لميزانية الدوله ، وأيضا الإستمرارية لمدة 15 عام سيزيد من عملية الجودة وأيضا تقديم فنيات كثيرة وإستمرار لتقديم الخدمة المميزة .





شهد وزير النقل ، عقد إدارة شركة RATP الفرنسية العالمية، للخط الثالث للمترو بمصر الجديدة لمدة 15 عاما. جاء ذلك بعد أن





وذلك لإدارة الشركة الفرنسية العالمية لأعمال الإدارة والتشغيل والصيانة للخط الثالث لمترو الأنفاق، مع توفير قطع الغيار اللازمة.









وأكد علي هامش التوقيع أن عقد الشركة الفرنسية واضح، ووفقنا علي بنوده رغم الإعتراض علي بعضها لنتعلم إسلوب الإدارة جيدًا.





وأضاف الوزير، أن الشركة ستحصل على مقابل مادى نظير الإدارة فقط وليس لها علاقة بالإيرادات ولن تتدخل فى تحديد سعر التذكرة.



