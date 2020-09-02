شاهد.. بي إم دبليو ام 5 كومبيتيشن موديل 2021 .. فيديو وصور

أصدرت شركة بي ام دبليو سيارة جديدة تشبه الطيارة الأرضية لما تمتلكه من مواصفات و إمكانيات و سرعات تفوق السرعة المعتادة للسيارة، وهو طراز BMW M5 Competition .





حيث قامت الشركة بتحديث نفسها عن طريق طراز BMW M5 Competition ، الذى يطلقون عليه بالسيارة الطائرة وهى موديل 2021، والتى تنافس الكل من حيث سرعتها وإمكانياتها الهائلة فى عالم السيارات.





وتستمد السيارة BMW M5 Competition قوتها من محرك V8 سعة 4.4 لتر مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 625 حصان و 750 نيوتن.متر من عزم الدوران يتصل بصندوق تروس أوتوماتيكي من 8 سرعات ، كما أكدت الشركة أنه يمكن قيادة هذه السيارة أيضا بخاصية الدفع الخلفي فقط للتوفير في استهلاك الوقود .





كما تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 3.3 ثانية ، ولتصل إلى سرعة 200 كم/ساعة في زمن 10.8 ثانية ، وتبلغ سرعتها القصوى 305 كم/س 189 ميل/س .





و تحتوى داخليات السيارة BMW M5 Competition على شاشة أكبر للنظام الترفيهي والمعلوماتي بمقاس 12.3 بوصة .





والجدير بالذكر ان السيارة BMW M5 Competition ، قد تم طرحها فى ألمانيا هذا الشهر ، وذلك بسعر 120 ألف و900 يورو M5، و بسعر 129 ألف و900 يورو لفئة Competition الأقوى من السيارة ، كما سيتم طرحها فى الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة .