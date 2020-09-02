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محافظ البحر الأحمر يكشف المشروعات التنموية بالمحافظة وآخر تطورات ملف مخالفات البناء

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:00 ص
محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر
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هاني حسين
قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنه هناك مشروع  الصرف الصحي في  مدينة الغردقة، وهناك مشروع اسكان اجتماعي في محافظة البحر الأحمر بـ 6 آلاف وحدة سكنية .

وأضاف عمرو حنفي  في مداخلة هاتفية في برنامج " خبر اليوم " المذاع على قناة " أون اي"، أن  هناك مشروع إنشاء شاطئ عام لمواطني البحر الأحمر  في الغردقة وهناك بعض المشروعات في مدينة راس غارب ومنها استكمال المستشفى العام، مضيفا:"  هناك مشروعات تنموية في سفاجا متعلقة بميناء سفاجا ".

وتابع عمرو حنفي:"   الشق السياحي يخدم العديد من المواطنين قاطني محافظة البحر الأحمر والمرتدين على المحافظة من محافظات الصعيد ".

وأكمل عمرو حنفي:"  لدينا مشروعات انتاج داجني في رأس غارب  وتلك النوعية من المشاريع تعتبر جاذبة للعمالة".

 وفيما يتعلق بمخالفات البناء  قال محافظ البحر الاحمر، :"  لدينا نوعين من المخالفات  الاول هو البناء على اراضي الدولة، ولا  تصالح فيه على الإطلاق ويتم الإزالة الفورية لأنه ملك الدولة ،  وهناك نوع اخر من مخالفات البناء بإنشاء أدوار زيادة عن الترخيص ويتم تقييم المخالفة ويتم دفع مبلغ مالي للتصالح في مخالفات البناء ".

وتابع:" 72% نسبة لإزالة التعديات على أراضي الدولة ، وحوالي 60 % نسبة التصالح في مخالفات البناء ".

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