محافظ البحر الأحمر يكشف المشروعات التنموية بالمحافظة وآخر تطورات ملف مخالفات البناء

هناك مشروع اسكان اجتماعي في محافظة البحر الأحمر بـ 6 آلاف وحدة سكنية . قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، إنه هناك مشروع الصرف الصحي في مدينة الغردقة، والأحمرآلاف





وأضاف عمرو حنفي في مداخلة هاتفية في برنامج " خبر اليوم " المذاع على قناة " أون اي"، أن هناك مشروع إنشاء شاطئ عام لمواطني البحر الأحمر في الغردقة وهناك بعض المشروعات في مدينة راس غارب ومنها استكمال المستشفى العام، مضيفا:" هناك مشروعات تنموية في سفاجا متعلقة بميناء سفاجا ".





وتابع عمرو حنفي:" الشق السياحي يخدم العديد من المواطنين قاطني محافظة البحر الأحمر والمرتدين على المحافظة من محافظات الصعيد ".





وأكمل عمرو حنفي:" لدينا مشروعات انتاج داجني في رأس غارب وتلك النوعية من المشاريع تعتبر جاذبة للعمالة".





وفيما يتعلق بمخالفات البناء قال محافظ البحر الاحمر، :" لدينا نوعين من المخالفات الاول هو البناء على اراضي الدولة، ولا تصالح فيه على الإطلاق ويتم الإزالة الفورية لأنه ملك الدولة ، وهناك نوع اخر من مخالفات البناء بإنشاء أدوار زيادة عن الترخيص ويتم تقييم المخالفة ويتم دفع مبلغ مالي للتصالح في مخالفات البناء ".





وتابع:" 72% نسبة لإزالة التعديات على أراضي الدولة ، وحوالي 60 % نسبة ا لتصالح في مخالفات البناء ".



