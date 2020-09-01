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يطرد السموم و يقوي المناعة .. فوائد شرب الماء بالليمون

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:33 م
فوائد الماء بالليمون
فوائد الماء بالليمون
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رشا عوني
عادة ما ينصح الأطباء بضرورة تناول كميات وفيرة من الماء على مدار اليوم ، تصل إلى 2 أو 3 ليتر ، فهي ترطب الجسم و تجعل الأجهوة الداخلية تعمل بكفاءة وتحميك من الجفاف . 

لكن عند إضافة الليمون إلى الماء ، يصبح أكثر صحة وإفادة للجسم ، حيث يمكنك فعل ذلك وتناول هذا الكوب من مرتين إلى 3 مرات يوميًا، خاصة على الريق، وقبل النوم ، وبحسب موقع halthline إليك فوائد شرب الماء بالليمون .. 

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1- يحسن عملية الهضم 

2- يخلص الجسم من السموم المتراكمة 

3- يساعد في حرق الدهون و خسارة الوزن 

4- يجدد خلايا البشرة 

5- يقوي المناعة بشكل فعال 

6- يقلل من الشعور بالغثيان 

7- يقضي على رائحة الفم الكريهة 

8-يخفض ضغط الدم المرتفع 
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