يطرد السموم و يقوي المناعة .. فوائد شرب الماء بالليمون

عادة ما ينصح الأطباء بضرورة تناول كميات وفيرة من الماء على مدار اليوم ، تصل إلى 2 أو 3 ليتر ، فهي ترطب الجسم و تجعل الأجهوة الداخلية تعمل بكفاءة وتحميك من الجفاف .
لكن عند إضافة الليمون إلى الماء ، يصبح أكثر صحة وإفادة للجسم ، حيث يمكنك فعل ذلك وتناول هذا الكوب من مرتين إلى 3 مرات يوميًا، خاصة على الريق، وقبل النوم ، وبحسب موقع halthline إليك فوائد شرب الماء بالليمون ..
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1- يحسن عملية الهضم
2- يخلص الجسم من السموم المتراكمة
3- يساعد في حرق الدهون و خسارة الوزن
4- يجدد خلايا البشرة
5- يقوي المناعة بشكل فعال
6- يقلل من الشعور بالغثيان
7- يقضي على رائحة الفم الكريهة
8-يخفض ضغط الدم المرتفع