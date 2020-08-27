10 فوائد سحرية لـ عصير الليمون

يعتبر عصير الليمون أهم مصدر للحصول على فيتامين سي المفيد لجهاز المناعة ، ومنذ تفشي فيروس كورونا، وينصح الأطباء بالإكثار من تناول عصير الليمون الصحي ، ومع ارتفاع درجات الحرارة ، أصبح هذا المشروب هو الأكثر انتشارًا حيث أنه يرطب الجسم بشكل فعال في فصل الصيف .
إليك فوائد عصير الليمون السحري بحسب موقع هيلث لاين :
1- يساعد على التخلص من سموم الجسم
2- يحمي الجسم من السرطان
3- يزيد نسبة الرطوبة للبشرة والجلد
4-غني بفيتامين سي الذي يقوي جهاز المناعة
5- يخلصك من التوتر ويهدئ الاعصاب
6-يساعد على انتظام التنفس
7- يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع
8- علاج سحري للمفاصل
9- يقلل ألام الأسنان
10 - يساعد على فقدان الوزن وزيادة معدلات الحرق .