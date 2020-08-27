10 فوائد سحرية لـ عصير الليمون





إليك فوائد عصير الليمون السحري بحسب موقع هيلث لاين :





1- يساعد على التخلص من سموم الجسم





2- يحمي الجسم من السرطان





3- يزيد نسبة الرطوبة للبشرة والجلد





4-غني بفيتامين سي الذي يقوي جهاز المناعة





5- يخلصك من التوتر ويهدئ الاعصاب





6-يساعد على انتظام التنفس





7- يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع





8- علاج سحري للمفاصل





9- يقلل ألام الأسنان





10 - يساعد على فقدان الوزن وزيادة معدلات الحرق .

يعتبر عصير الليمون أهم مصدر للحصول على فيتامين سي المفيد لجهاز المناعة ، ومنذ تفشي فيروس كورونا، وينصح الأطباء بالإكثار من تناول عصير الليمون الصحي ، ومع ارتفاع درجات الحرارة ، أصبح هذا المشروب هو الأكثر انتشارًا حيث أنه يرطب الجسم بشكل فعال في فصل الصيف .