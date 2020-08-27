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10 فوائد سحرية لـ عصير الليمون

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:26 م
فوائد عصير الليمون
فوائد عصير الليمون
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رشا عوني
يعتبر عصير الليمون أهم مصدر للحصول على فيتامين سي المفيد لجهاز المناعة ، ومنذ تفشي فيروس كورونا، وينصح الأطباء بالإكثار من تناول عصير الليمون الصحي ، ومع ارتفاع درجات الحرارة ، أصبح هذا المشروب هو الأكثر انتشارًا حيث أنه يرطب الجسم بشكل فعال في فصل الصيف . 

إليك فوائد عصير الليمون السحري بحسب موقع هيلث لاين : 

1- يساعد على التخلص من سموم الجسم 

2- يحمي الجسم من السرطان 

3- يزيد نسبة الرطوبة للبشرة والجلد 

4-غني بفيتامين سي الذي يقوي جهاز المناعة 

5- يخلصك من التوتر ويهدئ الاعصاب

6-يساعد على انتظام التنفس

7- يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع 

8- علاج سحري للمفاصل

9- يقلل ألام الأسنان 

10 - يساعد على فقدان الوزن وزيادة معدلات الحرق . 
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