أعتذر للناس.. مجدي الجلاد يكشف عن القرارات آخر يومين في حياته

كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد ، عن القرارات آ يومين فى حياته، ومتى آخر مقالته. خرآخر

وقال " الجلاد "، في حواره لبرنامج "يومين وبس"، المذاع عبر شاشة "المحور" إن: "لو أنا دلوقتي جاءت لي رسالة بأنني هموت بعد يومين، أول حاجة هعملها هكتب آخر مقال".





وتابع الكاتب الصحفي، أنه: "أقول فيه تلت أربع حاجات مهمين جدًا، وإن أنا مجدي الإنسان وصريح مع نفسي ومع الناس جدًا حتى لو أغضب البعض ولكل شخص قناعات".





وأكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، أن الاختلاف لا يفسد للود قضية، مستدركًا أنه: "الحاجة التانية أن مجدي الإنسان ده مجرحش حد، وهعتذر لمراتي ولكل شخص في حياتي وولادي اعتذر علشان الوقت والاهتمام داخل الاسرة واعتذر لكل واحد في مصر ظلمته برأي".