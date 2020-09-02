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توك شو

أعتذر للناس.. مجدي الجلاد يكشف عن القرارات آخر يومين في حياته

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:06 ص
مجدي الجلاد
مجدي الجلاد
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عادل نصار
كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، عن القرارات آخر يومين فى حياته، ومتى آخر مقالته.
 
وقال "الجلاد"، في حواره لبرنامج "يومين وبس"، المذاع عبر شاشة "المحور" إن: "لو أنا دلوقتي جاءت لي رسالة بأنني هموت بعد يومين، أول حاجة هعملها هكتب آخر مقال".

وتابع الكاتب الصحفي، أنه: "أقول فيه تلت أربع حاجات مهمين جدًا، وإن أنا مجدي الإنسان وصريح مع نفسي ومع الناس جدًا حتى لو أغضب البعض ولكل شخص قناعات".

وأكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، أن الاختلاف لا يفسد للود قضية، مستدركًا أنه: "الحاجة التانية أن مجدي الإنسان ده مجرحش حد، وهعتذر لمراتي ولكل شخص في حياتي وولادي اعتذر علشان الوقت والاهتمام داخل الاسرة واعتذر لكل واحد في مصر ظلمته برأي".
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