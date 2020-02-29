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توك شو

مجدي الجلاد: ندمان على شتيمتي لـ عبدالله كمال وتامر أمين.. فيديو

السبت 29/فبراير/2020 - 11:41 م
الكاتب الصحفي مجدي
الكاتب الصحفي مجدي الجلاد
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، إن هناك أشياء ندم عليها خلال السنوات السابقة، أبرزها تركه لقناة فضائية وانضمامه لأخرى.

وأضاف «مجدي الجلاد» خلال لقائه في برنامج «المساء مع قصواء» المذاع على قناة «تن» أنه ندمان على هجومه ضد عبدالله كمال في أحد المقالات ، والإعلامي تامر أمين عندما كان مقدم برنامج في التليفزيون المصري.

وأشار«مجدي الجلاد» إلى أنه تعلم كثيرا من أخطائه، وعدم الكتابة أثناء إنفعاله، مؤكدا أن من أكبر آفات الرأي أن يكتب المرء رأيا وهو منفعلا.

وكشف «مجدي الجلاد» عن رحلته الصحفية والإعلامية، مؤكدا أنه كتب مقالات صحفية ناجحة، خاصة عندما كان صحفيا في الأهرام تعلم الكثير عن المهنة  وهي السبب في وصوله إلى ما وصل إليه الآن.

وشدد «مجدي الجلاد» على أنه لا توجد صحافة محايدة بشكل مطلق في العالم كله، مضيفا أنه حريص في أي زيارة خارجية يقوم بها على ترتيب زيارات للصحف والقنوات لتعليم فن الإدارة سواء في الصحف او التلفزيون ليكون مديرا ناجحا.

ولفت إلى أن البعض اعترض على تعامله في البداية لأنه صاحب سياسية الباب المفتوح، مؤكدا أن مكتبه مفتوح لاي صحفي، ولديه القدرة على تحديد وتنفيذ و تطبيق إستراتيجية المؤسسة التي يعمل بها.
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