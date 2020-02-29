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مجدى الجلاد: مبارك أول رئيس يجرى حوارا مع جريدة مستقلة..فيديو

السبت 29/فبراير/2020 - 11:29 م
مجدى الجلاد
مجدى الجلاد
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إبراهيم القادري
قال الكاتب الصحفي مجدى الجلاد، إن تأثرى فى عزاء الرئيس الراحل حسني مبارك تأثر الموت خصوصا أنه منذ أن كان عمرى 17 سنه وأنا اعيش في نظام مبارك وذلك لأننا جميعا كنا جزءا من نظام مبارك.

وأضاف مجدي الجلاد خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج المساء مع قصواء المذاع علي قناة تن، أن حسني مبارك حكم مصر 30 عاما وتأثرى كان تأثر العزاء وليس أكثر كما أنني لدى موقفان مع الرئيس الراحل.

وأوضح مجدى الجلاد، أن الموقف الأول بيني وبين الرئيس الراحل حسني مبارك هو أنه أول رئيس لجمهورية مصر العربية يوافق أن يجرى حوارا مع رئيس تحرير صحيفة خاصة مستقلة هو مجدي الجلاد.

وتابع مجدى الجلاد ،أن الموقف الثاني الذي أحمله للرئيس الراحل هو رفضه مغادرة مصر خصوصا أنه عرض عليه أن يأخذ طائرة هو وعائلته ويرحل مثل الجميع ولكنة رفض.

واستكمل مجدى الجلاد، أن موقف الرئيس الراحل بمواجهة مصيره دون هروب يدل على أنه ابن من أبناء القوات المسلحة المصرية وأنه مقاتل حقيقى.
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