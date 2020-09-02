للمرة الثانية خلال 24 ساعة .. زلزال قوي يضرب تشيلي

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر ساحل أتاكاما في تشيلي يوم الثلاثاء وذلك بعد 24 ساعة فقط من زلزال أقوى ضرب المنطقة.





وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال، الذي سجلت قوته مبدئيا 6.1 درجة، كان على عمق ضحل عند 14.32 كيلومتر، وفقا لوكالة "رويترز".





ويعد هذا الززال هو الثاني الذي يضرب تشيلي خلال يوم واحد، حيث وقع زلزال عنيف بقوة 7 درجات على مقياس ريختر في المنطقة ذاتها مساء الاثنين.



