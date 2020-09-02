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أخبار العالم

للمرة الثانية خلال 24 ساعة .. زلزال قوي يضرب تشيلي

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:50 ص
زلزال بقوة 6.5 درجة
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب تشيلي
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قسم الخارجي
ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر ساحل أتاكاما في تشيلي يوم الثلاثاء وذلك بعد 24 ساعة فقط من زلزال أقوى ضرب المنطقة.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال، الذي سجلت قوته مبدئيا 6.1 درجة، كان على عمق ضحل عند 14.32 كيلومتر، وفقا لوكالة "رويترز".

ويعد هذا الززال هو الثاني الذي يضرب تشيلي خلال يوم واحد، حيث وقع زلزال عنيف بقوة 7 درجات على مقياس ريختر في المنطقة ذاتها مساء الاثنين.

ولم تذكر التقارير أنباء عن خسائر مادية أو بشرية، كما لم يتم الإعلان عن موجات تسونامي، بفعل الهزة الأرضية.
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