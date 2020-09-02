طريقة التخلص من الهالات السوداء.. وصفات طبيعية وليزر وتقشير

التخلص من الهالات السوداء حلم كل فتاة تعاني من تلك الأزمة التي تشوه شكل البشرة ، وهي مشكلة شائعة وتحدث نتيجة عدة عوامل ، إما وراثية ، أو سوء تغذية أو جفاف وعدم اهتمام بالبشرة ، وكذلك السهر له دور كبير في ظهور الهالات السوداء تحت العين .

الجلد تحت منطقة العين رقيق بشكل كبير، وهو السبب الحقيقي وراء ظهور الهالات السوداء، حيث تبلغ سماكة الجلد تحت العين حوالي 0.5 ملم مقارنة بنحو 2 ملم في معظم طبقات الجلد الأخرى.

وتتسبب رقة الجلد هذه في ظهور الأوعية الدموية تحتها بشكل أوضح، لكن لون الدماء ليس هو اللون الذي سيظهر من تحت الجلد، بل يسمح جلدك (الطبقة الداخلية من الجلد) بنفاذ الأطوال الموجية الخاصة باللون الأزرق أو البنفسجي فقط ووصولها إلى الأوعية الدموية، وهذا هو اللون الذي يظهر تحت العينين .



وفي السطور التالية نستعرض أهم طرق التخلص من الهالات السوداء حول العينين بوصفات طبيعية أو بالليزر ، بحسب موقع glowpink المعني بجمال المرأة.





التخلص من الهالات السوداء في اسبوع :





يمكنك استخدام بعض الوصفات الطبيعية التي تساعدك في علاج الهالات السوداء خلال أسبوع واحد ، ومنها وصفة الطماطم والليمون ..





المكونات

نصف ثمرة طماطم

ملعقة عصير ليمون





الطريقة :

اخلطي عصير الطماطم مع الليمون وقلبيهم معا ودلكي منطقة العيون بهذا الخليط باستخدام قطنة نظيفة ، واتركيه يجف ثم اشطفيه ، وكرري التجربة بشكل يومي .





كيفية إزالة الهالات السوداء تحت العين بأسرع وقت :





هناك العديد من النصائح التي تساعدك على إزالة الهالات السوداء ومنها :





1- شرب كميات وفيرة من الماء

2- معرفة سبب الهالات السوداء، فقط يكون وراثي أو نتيجة سوء تغذية

3- استخدمي الكريمات الخاصة بمنطقة العيون

4- قللي من استخدام الكونسيلر لإخفاء الهالات

5- تناولي المزيد من الخضروات والفواكه فهي لها تأثير كبير على جمال البشرة





طرق إزالة الهالات السوداء تحت العين بأسرع وقت :





1- وصفة أكياس الشاي :

بعد تناول الشاي ، قومي بوضع الأكياس على العينين بعد أن يصبح دافئًا ، فهو به مواد تساعد على ازالة الهالات السوداء وتقليل انتفاخ العيون





2- شرائح البطاطس:

وهي من الوصفات البسيطة التي لها مفعول سريع في التخلص من الهالات السوداء تحت العين بأسرع وقت ، قومي بوضع شريحتين من البطاطس حول العين فهي تحتوي على نسبة من النشا التي تعمل على تفتيح تلك المنطقة .





وصفة للتخلص من الهالات السوداء تحت العين وبشرة وردية :





المكونات :

ملعقة نشا

ملعقة ماء ورد

ملعقة حليب بودرة





الطريقة :

اخلطي المكونات معا واعجنيهم بماء الورد ، وطبقي الخليط على وجهك بالكامل وحول العينين ، فهذه الوصفة تساعد على تفتيح البشرة بشكل فعال وسريع وتخلصك من الهالات السوداء مع تكرار استخدامها .





كيفية إزالة الهالات السوداء تحت العين للنساء :





تهتم النساء بمشكلة الهالات السوداء تحت العين بشكل يفوق الرجال، وهناك العديد من الوصفات التي مكنك تجربتها بشكل يومي لحل تلك المشكلة ومنها :





1- الزبادي : ضعي طبقة من الزبادي على بشرتك وحول منطقة العينين بشكل يومي





2- الخيار : وهو معروف بقدرته على التخلص من الهالات السوداء وتحسين مظهر منطقة حول العينين





3- النشا : تعمل على تفتيح المناطق الغامقة بشكل سريع ، من خلال خلطها بماء الورد وتطبيقها يوميا





4- زيت اللوز الحلو : له مفعول قوي في ترطيب البشرة وتفتيحها ، قومي بغمس قطنة بزيت اللوز ودلكي بها منطقة الهالات





التخلص من الهالات السوداء الوراثية :





وعادة ما تكون الهالات الوراثية صعبة في علاجها ، لكن من الممكن اللجوء للعلاجات الدوائية التي يصفها الطبيب أو الصيدلاني التي تتمثل بوصف بعض الكريمات والمراهم التي تعمل على تحفيز الدورة الدموية حول منطقة العين، كما توصف بعض الفيتامينات التي تعمل على زيادة نضارة الوجه والتقليل من شحوبها .





ومن الفيتامينات الصحية للبشرة لعلاج الهالات السوداء ، فيتامين سي ، وفيتامين e ، و هيالورونيك أسيد .





التخلص من الهالات السوداء بالليزر :

يستخدم الليزر بهدف تجديد الجلد وتحفيز الآليات الطبيعية فيه لإنتاج الكولاجين كي تستعيد نضارتك وحيوية بشرتك، ولهذا كان علاج الهالات السوداء بالليزر ممكنًا وشهد إقبالًا كبيرًا من الناس.





في العادة لا توجد معايير خاصة للخضوع إلى علاج الهالات السوداء بالليزر، يمكن لأي شخص يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من حساسية تجاه الليزر ويرغب حقًا في التخلص من الهالات السوداء أن يجرب هذه التقنية، وسيحصل على النتيجة التي طالما حلم بها.





وتظهر نتائج الليزر من إعادة بناء البشرة ومحو تلك الهالات السوداء وشد الجلد بشكل تدريجي مع استمرارك في الخضوع للجلسات.

ويمكن لطبيب الجلدية اللجوء لعلاج الهالات السوداء بالليزر بضرب المنطقة بومضات تزيل الخلايا الميتة، وتحفز إنتاج الكولاجين.

أما التقشير الكيميائي فقد يستخدم خلالها بعض المواد التي تخفف التصبغات مثل؛ جلايوكليك أسيد، ريتونك أسيد أو هيدروكينون بنسب عالية نوعًا ما، أو استخدام تقشير جيسنر؛ وهو ساليسيك أسيد، لاكتك أسيد و ريسوركينول.



