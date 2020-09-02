بعد نجاح كليب اختراع.. تامر حسني يوجه رسالة لجمهوره

وجه الفنان تامر حسنى رسالة إلى جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، من خلال خاصية الاستورى.





وكانت رسالة شكر لكل متابعيه على اعجابهم بكليب " اختراع" الذى شاركه فيه الفنان محمود العسيلى.





وكتب تامر حسني:" الف شكر لكل اللى حبوا كليب اختراع وإخراجه، الف الف شكر".





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وتابع قائلا:" فرحان بردود افعالكم وبالرقم اللى حققته الاغنية ٨ ملايين ونص فى ٤ ايام فقط".





اختراع" من إخراج تامر حسني، كلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوى.