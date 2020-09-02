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فن

بعد نجاح كليب اختراع.. تامر حسني يوجه رسالة لجمهوره

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:26 ص
رنا اشرف
وجه الفنان تامر حسنى رسالة إلى جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، من خلال خاصية الاستورى.

وكانت رسالة شكر لكل متابعيه على اعجابهم بكليب " اختراع" الذى شاركه فيه الفنان محمود العسيلى.

وكتب تامر حسني:" الف شكر لكل اللى حبوا كليب اختراع وإخراجه، الف الف شكر".

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وتابع قائلا:" فرحان بردود افعالكم وبالرقم اللى حققته الاغنية ٨ ملايين ونص فى ٤ ايام فقط".

اختراع" من إخراج تامر حسني، كلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوى.
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