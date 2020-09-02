7 وجبات خفيفة تساعد على استقرار نسبة السكر فى الدم

هل تعلم أن تناول الوجبات الخفيفة بانتظام بين الوجبات يمكن أن يساعد في استقرار نسبة السكر في الدم على مدار اليوم؟ تعتبر الوجبات الخفيفة الغنية بالمغذيات التي تحتوي على مثبتات الجلوكوز مثل البروتين والدهون الصحية والألياف طريقة رائعة لتجنب ارتفاعات وانخفاضات الجلوكوز ويمكن أن تساعدك على البقاء ممتلئًا ومنع الإفراط في تناول الطعام في الوجبة التالية.





فيما يلي سبع أفكار للوجبات الخفيفة التي تساعد في الحد من الجوع وتعزيز استقرار السكر في الدم، وفقا لما نشره موقع web md.

1. مزيج من المكسرات النيئة

اختر ببساطة مزيجًا من المكسرات النيئة أو المحمصة ، والبذور ، والفواكه المجففة ، وحتى رشة من رقائق الشوكولاتة الداكنة إذا رغبت في ذلك. تحتوي المكسرات على جرعة صحية من الدهون والبروتين للمساعدة في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم بينما يمكن للفواكه المجففة أن توفر دفعة في الطاقة. اختر المكسرات التي لا تحتوي على الكثير من الصوديوم والفواكه المجففة التي لا تحتوي على سكر مضاف.







2. الفاكهة الطازجة والجبن

هناك سبب يجعل الفرنسيين معروفين بألواحهم الرائعة من الفواكه والجبن! يعتبر الجبن مصدرًا ممتازًا للبروتين ، كما أنه يمتزج جيدًا مع الفاكهة الغنية بالكربوهيدرات لتوفير الطاقة دون زيادة نسبة السكر في الدم. تشمل الأزواج الجيدة التفاح مع الشيدر والجودة والكمثرى أو جبن الموزاريلا الطازج مع الخوخ.





3. الحمص المقرمش

لقد ولت الأيام التي كان فيها الحمص مفيدًا فقط في صنع الحمص! يعتبر الحمص (المعروف أيضًا باسم حبوب الحمص) مصدرًا ممتازًا للألياف والبروتين ، كما أنه يعد وجبة خفيفة غنية بالعناصر الغذائية في منتصف النهار. عندما يتم تحميصها لفترة كافية ، يصبح الحمص خفيفًا ومقرمشًا ويُعد بديلًا رائعًا لرقائق البطاطس. قم بتتبيلها كما تحب لإضافة نكهة إضافية - ملح البحر والفلفل الحلو والثوم خيارات توابل شهيرة.





4. الييض المسلوق

البيض هو وجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية ومليئة بالعناصر الغذائية القيمة ، مثل فيتامينات ب والزنك والكالسيوم والبروتين. يصنع البيض المسلوق كوجبة خفيفة صحية محمولة تجعلك ممتلئًا بين الوجبات. قم بإقرانها مع قطعة صغيرة من الفاكهة الطازجة إذا كانت نسبة السكر في الدم منخفضة.







5. بذور الشيا

هذه الوجبة الخفيفة النباتية مليئة بالألياف ، منخفضة نسبيًا في الكربوهيدرات ، ومرتفعة في أحماض أوميجا 3 الدهنية والكالسيوم. إنها أيضًا طريقة رائعة لإرضاء الأسنان الحلوة. ما عليك سوى خلط ملعقتين كبيرتين من بذور الشيا مع نصف كوب من الحليب من اختيارك. تخلط جيدا وتوضع في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل أو حتى 7 أيام. سوف تمتص بذور الشيا الحليب وتتحول إلى بودنغ سميك. السماء هي الحد الأقصى للنكهات - جرب التوت المفروم ورذاذ من العسل الخام أو أضف مسحوق الكاكاو لتناول الشوكولاتة.





6. الفشار

يعتبر الفشار الأكثر شيوعًا في ليالي الأفلام ، مليئًا بالألياف ووجبة خفيفة ممتازة لن تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم. ومع ذلك ، ليس كل الفشار مصنوع من نفس المكونات عالية الجودة. تقليديا ، يمكن أن يحتوي الفشار في الميكروويف على طن من السكريات المضافة أو الزيوت المهدرجة جزئيا التي تؤثر على صحة القلب. ابحث عن العلامات التجارية التي تستخدم الفشار في الهواء أو تستخدم زيت الأفوكادو ، وهو مصدر للدهون غير المشبعة الصحية للقلب. احتفظي بالزبد أو أصناف الذرة في الغلاية للمناسبات الخاصة.







7. الخضار

إذا كنت من محبي رقائق البطاطس ، فيمكنك تجربة الإصدار الأكثر كثافة بالعناصر الغذائية، الخضار النيئة. يتم تحميل الأفوكادو الموجودة، بالدهون الأحادية غير المشبعة ، والتي يمكن أن تعزز وظائف المخ ، وتدعم صحة القلب ، وتعزز حساسية الأنسولين الصحية. كما أن نسبة الكربوهيدرات المنخفضة والألياف العالية فيها رائعة أيضًا لاستقرار نسبة السكر في الدم يُمزج مع الخضار الطازجة المقرمشة مثل الجزر أو الخيار أو شرائح الفلفل للحصول على وجبة خفيفة صحية ومرضية.