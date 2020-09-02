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محافظات

رغم تطويره .. عودة إلقاء القمامة بجوار ميدان الرفاعي بالعريش

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:28 ص
صدى البلد
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احمد صالح
عاد ميدان الرفاعى بالعريش، محافظة شمال سيناء ،بعد الانتهاء من مشروع التطوير والتجميل خلال أيام، ليصبح مكان بإلقاء مخلفات القمامة الناتجة عن محلات بيع الفاكهة والخضروات.

ورغم انه تم نقل موقف السيارات خارج المدينة ، إلا أنه اصبح هناك مواقف عشوائيه في الشوارع الفرعية وهذا يمثل إزعاج دائم للسكان طوال ساعات اليوم ، دون وجود ملاحقه او إلزام لسائقي الميكروباصات بالتواجد داخل الموقف الواقع في نهاية شارع علي ابن ابي طالب ، علي بعد 600مترا من ميدان الرفاعي .

ووصف محمد احمد ، بأن اكوام الزباله ومخالفات محلات الخضار والفاكهةبالميدان ، شوهت المظهر الجمالي للميدان ، حيث تنبعث منها الروائح الكريهة ،والتي من المفترض إلا تتواجد من الأصل في مكان يعتبر الوحيد علي مستوي العاصمة الذي يحمل الميدان الرئيسي.

وقدم استغاثة المواطن محمد عرفات من تراكم القمامه بميدان الرفاعي الجديد ، وطالب بالإسراع في  نظافة ورفع الأكوام التي تتراكم وكيل مع إلزام اصحاب المحلات والياهو الجائلين بالمحافظة علي الميدان الذي تكلف ملايين الجنيهات ليصبح علي حالته الجمالية بعد التطوير.

وفي نفس السياق ، يعاني سكان ابي صقل منطقه الواحه بالعريش شمال سيناء ، من رائحه القمامه والتي يتكاثر عليها الذباب والكلاب الضاله، خاصة وأنها بجوار السور الرءيسي لمدرسة حمدان الخليلي الابتدائية.

وقد استغاث المواطنون باللواء الدكتور محمد شوشه المحافظ ، والعميد ماجد محمد احمد رئيس مدينة العريش بسرعة التحرك والدفع بسيارات جمع القمامه لرفع الكميات المتراكمة والعمل علي نظافة وتطهير المكان .

ووجه رئيس مدينة العريش ، أدارة تحسين البيئه بالمجلس ، بضروره مكافحه وضع القمامه من أصحاب المحلات التجاريه وعامه المواطنين بجوار الميادين بمدينه العريش خاصه بعد تطويرها على أحدث طراز حيث تم تعين مجموعه من العاملين للاشراف عليها مع منحهم صلاحيه عمل محاضر بيئة المخالفين.

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