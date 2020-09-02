رغم تطويره .. عودة إلقاء القمامة بجوار ميدان الرفاعي بالعريش





ووجه رئيس مدينة العريش ، أدارة تحسين البيئه بالمجلس ، بضروره مكافحه وضع القمامه من أصحاب المحلات التجاريه وعامه المواطنين بجوار الميادين بمدينه العريش خاصه بعد تطويرها على أحدث طراز حيث تم تعين مجموعه من العاملين للاشراف عليها مع منحهم صلاحيه عمل محاضر بيئة المخالفين.