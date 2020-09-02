انهيار منزل مكون من 3 طوابق بأسيوط

انهار منزل مكون من 3 طوابق، اليوم الأربعاء، بمنطقة المجاهدين حي غرب مدينة أسيوط.





تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من شرطة النجدة يفيد انهيار أحد العقارات بشارع المصرى بمنطقة المجاهدين بحى غرب أسيوط.





علي الفور انتقل ضباط قسم شرطة أول أسيوط والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل بشارع المصري مكون من 3 طوابق ملك ورثة " محمد حموده على وهو عبارة عن حوائط حامله والأسقف مسلحة وحدث به هبوط للأسقف من الداخل ويمثل خطورة على المارة ولا توجد أيإصابات بشرية.



