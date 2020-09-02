AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وزير الرياضة لـ ممثلي رواد السوشيال ميديا: دعوة الرئيس للشباب للتصدي مع الدولة إيمانا منه بدورهم

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:20 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي وجهها لشباب مصر ببذل الجهد وزيادة الوعى من خلال التصدي لمختلف قضايا الوطن والمساهمة في مواجهة تحدياته الداخلية منها والخارجية يعكس دون شك إيمان القيادة السياسية بأهمية دور الشباب في الحفاظ على المكتسبات  والإنجازات التي تحققت على أرض الوطن.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة الأسبوعى مع مختلف ممثلي الكيانات الشبابية، وكان اللقاء هذا الأسبوع مع مجموعة من الشباب رواد وسائل التواصل الاجتماعى وممثلي بعض الكيانات الشبابية، لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات.

حضر اللقاء مجموعة من الشباب  رواد وأصحاب صفحات التواصل الاجتماعي ومنها ؛ أدمن قناة محمود نور علي اليوتيوب والتي تهدف لنشر الوعي عبر نشر قصص المخابرات وتوضيح مواقف مصر في القضايا الشائكة، وأدمن صفحة المجموعة 73 مؤرخين والتي تنشر قصص وبطولات المصريين عبر العصور، وأدمن قناة الزيتونة على اليوتيوب التي تنشر ملخصات للكتب، وأدمن صفحات مصر العظمى وذاكرة القاهرة والجيش المصري وبوابة الدفاع وعلامة، وأدمن دولجي وافتخر وتتحدث عن الإعلام المعادي في تركيا، وأدمن صفحة ومجموعة من أصحاب الصفحات الشخصية ذات المتابعة المؤمنة بجهود الدولة علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك. 

وأكد وزير الشباب أن دعوة الرئيس للشباب لم تكن الأولى بل يمثل الشباب دائمًا أولوية في خطابات القيادة السياسية إيمانًا بدورهم وتعظيمًا لمساهماتهم في بناء الدولة المصرية في شتي مناحى النهضة والتنمية الشاملة التي تشهدها مصر.

مشيرًا إلى أهمية دورهم في التصدي للمظاهر السلبية والحملات الممنهجة التي يشنها العديد من أعداء الوطن في الداخل والخارج لتشويه الصورة الحقيقية من خلال بث رسائل توعوية للنشء والشباب في جميع قرى ومدن ونجوع محافظات الجمهورية لتعريفهم بحقيقة الأمور وكافة ملابسات القضايا الوطنية للدولة المصرية ومن خلال كافة المنابر والمنشآت والآليات التي تتيحها وتوفرها الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للشباب المصرى في مختلف مؤسسات الدولة من مراكز شباب وأندية ومنظمات ووحدات مجتمع مدني ومشاركة كافة الوزارات والمؤسسات المعنية.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمبادرات التي يقدمها الشباب والتي تدعم جهود الدولة والقيادة السياسية في كافة المجالات، مؤكدًا أن مجموعة العمل الوزارية الحالية تعمل للوصول إلي مستهدفات سريعة في أقصر وقت، بجانب المتابعة اللحظية من مؤسسة الرئاسة والربط الحكومي بين كافة مؤسسات الدولة.
 
ولفت صبحي أن هذا اللقاء يأتي في إطار تحركات الدولة المصرية في توصيل جهود الدولة من مشاريع قومية ضخمة ومشروعات شبابية إلي مختلف فئات الشباب والربط الحكومي مع العمل الشبابي الالكتروني والتصدي للشائعات من خلال توضيح الحقائق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضمن سلسلة لقاءاته اليومية.. صبحي يلتقى مجموعة من أصحاب المبادرات الشبابية

أشرف صبحي يبحث إقامة بطولة كبري تجمع الاتحادات الشبابية والرياضية

وزير الرياضة يشهد الاحتفال باليوم العالمي للشباب في الأسمرات

أشرف صبحي يناقش سبل وصول أنشطة الشباب والرياضة للجامعات مع الاتحادات الطلابية

أشرف صبحي يلتقي 250 شابا وفتاة فى لقاء حواري على مسرح الوزارة

وزير الرياضة من بورسعيد: أدعو الشباب إلى التفكير والابداع والإنتاج لخدمة الوطن

ترشيحاتنا

الداخلية: مصرع 7 عناصر خطرة في مداهمة لبؤر الإجرام بجنوب الصعيد.. صور

تعرف على الأوراق المطلوبة للالتحاق بدرجة الدبلومة العامة فى التربية جامعة القاهرة

رسميا.. انطلاق بيجو 3008 موديل 2021 بتحديثات منتصف العمر.. صور

المرشح الأوفر حظا لخلافة شينزو آبي يكشف ملامح خطته حال فوزه بمنصب رئيس الحكومة

السعودية توافق على طلب إماراتي بعبور أجواء المملكة للرحلات لكافة الدول

الفاسد خاف من الفضيحة.. كشف لغز العثور على جثة نائب مدير بنك بنهر النيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. ياسمين صبري تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

بفستان سماوي مكشوف.. أنغام تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

صحة ولياقة.. أفضل الدراجات الهوائية وأسعارها فى مصر