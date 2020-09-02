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حوادث

العثور على جثة مسن مكبل وملقى داخل أرض زراعية بالمنيا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:29 م
جثه
جثه
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أيمن رياض
تكثف وحدة مباحث مركز العدوة جهودها لسرعة فك لغز العثور علي جثة مسن صباح اليوم مكبل وملقي داخل أرض زراعية.


تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول بلاغ الي مركز شرطة العدوة بالعثور على جثة مسن ملقى داخل الزراعات .


وعقب انتقال قوات الأمن بقيادة الرائد محمد صلاح رئيس مباحث المركز تبين ان الجثة لشخص في العقد الثامن من عمره، مكبل ومصاب بكدمات بالرأس وملقي بأرض زراعية أمام منزله بقرية المسيد التابعة لدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة الرائد محمد صلاح رئيس مباحث المركز لسرعة التحري حول الواقعة وضبط المتهمين.


تم نقل الجثة الي المشرحة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.
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