خاص.. كواليس خناقة الشناوي وكهربا فى مران الأهلي

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خناقة بين محمد الشناوي حارس مرمي الفريق ومحمود كهربا لاعب الفريق صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.
ونشبت مشادة كلامية بين الشناوي وكهربا خلال المران أدت لتدخل الجهاز الفني للأهلي لإنهاء الخلاف بين الطرفين من خلال عقد جلسة بينهما.
وبدأت الأزمة بعد تلفظ كهربا ببعض الألفاظ الخارجة داخل غرف خلع الملابس، وهو ما أثار حفيظة الشناوي الذي طالبه بالالتزام وعدم توجيه تلك الألفاظ للاعبي الفريق، لينشب بينهما مشادة كلامية قوية.
ونجح لاعبو الأهلي والجهاز الفني في الفصل بين الثنائي محمد الشناوي ومحمود كهربا، لفض المشادة التي نشبت بينهما حتى لا تتطور الأمور قبل الاستعداد لخوض التدريبات.
بدوره وبخ سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، محمود كهربا قبل انطلاق التدريبات، موجها لوما شديدا للاعب الفريق الأحمر بسبب ما تلفظ به حتى وإن كان على سبيل الدعابة، فضلا عن دخوله في مشادة مع قائد الفريق.
وخاض الأهلي مرانا قويا صباح اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها بعد غدٍ الجمعة.
وشهد المران حصول اللاعبين على وحدات تدريبية متنوعة فنيا وبدنيًا؛ استعدادا لمواجهة دجلة.
يذكر أن الأهلي يعتلي صدارة الدوري الممتاز برصيد 62 نقطة بعد فوزه الأخير على المصري بهدفين نظيفين.