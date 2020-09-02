بتقنية الشحن السريع Super Warp.. تسريبات مصورة لتصميم هاتف OnePlus 8T القادم

كشفت تسريبات جديدة عن صور ثلاثية الأبعاد لهاتف وان بلس القادم OnePlus 8T ، والذي ظهر في أحدث معاينة لمطورو نظام التشغيل Android 11 ، وأظهرت الصور تصميم الهاتف المرتقب.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ظهر تصميم الوجهة الأمامية لهاتف OnePlus 8T ، في الصور المسربىة بإطارات نحيفو، إلى جانب نوتش على شكل ثقب مخصص للكاميرا الأمامية أعلى يسار الشاشة، كما يتميز الهاتف المرتقب بشاشة مسطحة.





وقد رصد هاتف OnePlus 8T، أيضًا في قوائم Game Space التي استعرضت بعض مواصفات هاتف وان بلس القادم، والذي يقدم دعما لنمط تصوير portrait أو نمط تصوير أفقي، كما تشير بعض التسريبات إلى أن الهاتف يدعم تسجيل فيديو بدقة 8K في تطبيق OnePlus Camera في الإصدار رقم 5.4.74.





وحسب ورد بالتسريبات، يكشف تطبيق Messages أن هاتف OnePlus 8T، سيحصل على دعم معايير RCS، وتتضمن تسريبات سابقة من Geekbench أن هاتف OnePlus 8T يأتي برقاقة معالج Snapdragon 865 أو Snapdragon 865 Plus، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي رام 8 جيجابايت





وكما أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف OnePlus 8T، المرتقب سيدعم تقنية الشحن السريع Super Warp بقدرة 65 واط.



