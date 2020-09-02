الصحة العالمية: فتح المدارس لا يعني وجود الطلاب في المدرسة ويمكن مواصلة الدراسة عن بعد

أكدت الدكتورة داليا سمهوري مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية أن فتح المدارس لا يعني وجود الطلاب في المدرسة، ولكنه يعني مواصلة الدراسة بطريقة التعليم عن بعد.





وأوضحت الدكتورة داليا سمهوري، خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية عقدته اليوم عبر تقنية /الفيديو كونفرانس/، أن قرار العودة للمدارس يرتبط بالوضع الوبائي في كل بلد، وقدرة النظام الصحي في الدولة على تتبع المصابين والمخالطين، إلى جانب عاملين مهمين، وهما استعداد المؤسسة التعليمية، بشأن توفر النظافة والعوامل الاحترازية، إلى جانب البرامج الغذائية والتطعيمات والمرونة في تسهيل استكمال العملية التعليمية بأمان تام.





وأضافت أن هناك زيادة في عدد الاصابات بفيروس /كورونا/ المستجد بين الفئات العمرية الصغيرة من 0: 4 سنوات ومن عمر 5 إلى 10 سنوات وحتى سن 24 عاما ، موضحة أن الدولة هي الوحيدة التى تحدد عودة الفئات الصغيرة للمدارس.