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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 6 تطبيقات خطيرة ينبغى حذفها فورا من أندرويد.. بالخطوات 4 إعدادات ضرورية يجب تفعيلها بـ واتساب

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:11 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.


تعد الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد Android، من أشهر أجهزة الهواتف المحمولة في العالم، فإذا كنت من مالكى هواتف أندرويد، فقد يحثك تقرير جديد على إعادة تقييم التطبيقات التى قمت بتثبيتها على هاتفك الذكي.


عرضت شركة أوبو Oppo، من خلال المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة MWC  عام 2019،  نموذجا أوليا لهاتف قابل للطي، ولكن لم يتم إطلاق هذا الهاتف حتى الآن. منذ ذلك الحين، ظهرت براءات اختراع متعددة، كشفت عن تصاميم مختلفة تقوم الشركة بتطويرها.


مع تقدم تطبيقات المراسلة، يعد واتساب WhatsApp طريقة آمنة جدًا للتحدث مع أصدقائك عبر الإنترنت، ومع ذلك، هناك الكثير من الطرق الصغيرة التي يمكنك من خلالها حماية نفسك أكثر من قراصنة الإنترنت أثناء استخدام تطبيق التراسل الشهير التابع لشركة فيسبوك، حيث تحوى محادثات واتساب على العديد من المعلومات والبيانات السرية التي يجب عليك حمايتها من الاختراق.


اغتنم مطورو التطبيقات الهندية الفرصة، لتلبية الطلب المتزايد على بعض التطبيقات من خلال توفير بعض البدائل بعد أن قامت الحكومة الهندية بحظر أكثر من 59 تطبيقا صينيا من المتاجر الألكترونية للتطبيقات بحدود دولتها، ما في ذلك تطبيق مشاركة الفيديو الشهير والأكثر استخداما تيك توك TikTok.


تستعد شركة آبل الأمريكية عملاقة صناعة الإلكترونيات فى العالم لإطلاق أحدث منتجاتها نهاية شهر سبتمبر الجاري، بعدما تقرر تأجيل حدث إطلاق آيفون 12 بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19، حيث سيتم إطلاق سلسلة iphone 12 وساعتي Apple Watch، بالإضافة لجهاز iPad Air جديد.
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