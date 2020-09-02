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أخبار العالم

رسميًا.. فتح أجواء السعودية بشكل دائم للطائرات بين إسرائيل والإمارات

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:09 م
فتح أجواء السعودية
فتح أجواء السعودية بشكل دائم للطائرات بين إسرائيل والإمارات
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سمر صالح
أعلنت المملكة العربية السعودية رسميًا، اليوم الأربعاء، عن فتح أجواءها للطائرات بشكل دائم بين إسرائيل والإمارات.
 
ورحب رئيس الوزراء الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو بالقرار وفق القناة 7 العبربة.
 
وأضاف نتنياهو أن "الطائرات الإسرائيلية والطائرات من جميع البلدان ستكون قادرة على الطيران مباشرة من إسرائيل إلى أبو ظبي ودبي والعودة، وسيقلل ذلك من مسافة الرحلات الجوية وسيقصر الوقت وسيطور السياحة والاقتصاد".

يأتي القرار السعودي بعد ساعات من لقاء ولي العهد، محمد بن سلمان، بكبير مستشاري الرئيس الأمريكي وصهره، جاريد كوشنر، الذي يجول في المنطقة للترويج للتطبيع مع إسرائيل، وتضمّنت جولته زيارة مشتركة مع وفد إسرائيلي إلى الإمارات توجهت إلى أبو ظبي من فوق الأجواء السعودية.
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