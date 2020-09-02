هدى المفتي: عملت فى مهنتين قبل التمثيل.. وأهلي ديمقراطيون.. شاهد

قالت الفنانة هدى المفتي ، إن مسلسل "كأنه امبارح " على الرغم أنه لم يكن أول تجربة تمثيليه لها إلا أنه ساعدها على الشهرة ، متابعة "مكنتش كواليس كانت مراجيح" .





وأضافت هدى المفتي ، خلال حوارها لـ برنامج "السفيرة عزيزة " ، المذاع على فضائية دي إم سي ، أن أول تجربة تمثيلية لها كانت في مسلسل "هذا المساء " ، موضحة أنها بدأت مشوارها الفني كموديل ، وعملت لفترة في مجال الإعلانات .





وأشارت "المفتي" إلى أنها درست دراما ونقد مسرحي بجامعة عين شمس ، لافتة إلى أن أهلها لم يوافقوا في البداية على العمل في الفن ، ولكن بعد محاولات منها نجحت في إقناعهم ، واصفة أهلها بأنهم ديمقراطيون .





وعن الأصدقاء المقربين لها ، أوضحت "المفتي" ، أن لديها كثيراً من الأصدقاء خارج مجال الفن ، وأعز صديقة لها متزوجة ولا تعمل في المجال .



