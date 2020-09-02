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تعليم

المراجعة الخارجية لكليات ومعاهد التعليم العالي بدورة تدريبية بطب عين شمس

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:12 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
نظمت كلية الطب جامعه عين شمس بالتعاون بين الهيئة القوميه لضمان جودة التعليم والأعتماد NAQAA دورة تدريبية عن المراجعة الخارجية لكليات ومعاهد التعليم العالى للأعضاء هيئة التدريس

 وذلك خلال الفترة من 30 أغسطس وحتى  ١ سبتمبر تحت رعاية أ.د. أشرف عمر عميد كلية الطب جامعة عين شمس، أ.د. شهيرة سمير وكيل الكليه لشئون خدمةالمجتمع و تنميه البيئة،  أ.د.غادة عصام مدير وحدة ضمان الجودة


تناولت الدورة عرض متطلبات الجودة والاعتماد وكذلك متطلبات الهيئة لاستكمال معايير اعتماد الكليات، بالإضافة إلى استعراض فعاليات الزيارة الخاصة باعتماد الكليات.


وكان قد وقع الدكتور أشرف عمر عميد كليه الطب، ا.د. احمد صالح عميد هندسة أكاديمية النيل والمنسق العام لجامعة جلوبال بروتوكول تعاون بين كلية الطب جامعة عين شمس وكليه الطب جامعة جلوبال تحت التاسيس يهدف الى تدعيم أواصر التعاون فى مجال التعليم و التدريب الطبى لطلاب كلية الطب بجامعة جلوبال داخل مستشفيات جامعة عين شمس ، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات كلية الطب فى التدريس فى مرحلة البكالوريوس. 

شهد توقيع البروتوكول كلا من أ.د. شهيرة سمير وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئه، و أ.د، هبه الله سعيد وكيل الكلية لشئون التعليم الطلاب

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