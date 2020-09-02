المراجعة الخارجية لكليات ومعاهد التعليم العالي بدورة تدريبية بطب عين شمس

نظمت كلية الطب جامعه عين شمس بالتعاون بين الهيئة القوميه لضمان جودة التعليم والأعتماد NAQAA دورة تدريبية عن المراجعة الخارجية لكليات ومعاهد التعليم العالى للأعضاء هيئة التدريس

وذلك خلال الفترة من 30 أغسطس وحتى ١ سبتمبر تحت رعاية أ.د. أشرف عمر عميد كلية الطب جامعة عين شمس، أ.د. شهيرة سمير وكيل الكليه لشئون خدمةالمجتمع و تنميه البيئة، أ.د.غادة عصام مدير وحدة ضمان الجودة

تناولت الدورة عرض متطلبات الجودة والاعتماد وكذلك متطلبات الهيئة لاستكمال معايير اعتماد الكليات، بالإضافة إلى استعراض فعاليات الزيارة الخاصة باعتماد الكليات.





وكان قد وقع الدكتور أشرف عمر عميد كليه الطب، ا.د. احمد صالح عميد هندسة أكاديمية النيل والمنسق العام لجامعة جلوبال بروتوكول تعاون بين كلية الطب جامعة عين شمس وكليه الطب جامعة جلوبال تحت التاسيس يهدف الى تدعيم أواصر التعاون فى مجال التعليم و التدريب الطبى لطلاب كلية الطب بجامعة جلوبال داخل مستشفيات جامعة عين شمس ، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات كلية الطب فى التدريس فى مرحلة البكالوريوس.



