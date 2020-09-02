محافظ السويس: تخفيض 20% من سعر المتر للتصالح في مخالفات البناء

، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ ، واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة ، وممثلي نقابة المهندسين ، ورؤساء اللجان الفنية؛ للبت فى ملفات التصالح في مخالفات البناء ، ومناقشة إعادة تشكيل اللجان ، لدفع عجلة العمل لإنجاز ملفات التصالح لتقنين أوضاع المواطنين المتقدمين للتصالح في المخالفات. عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ، اجتماعا



وفي بداية الاجتماع تم مناقشة عدد من المعوقات التي تواجه اللجان الفنية لانهاء ملفات التصالح ، مؤكدا علي تقديم كافة التسهيلات لانجاز العمل.



وقرر المحافظ تخفيض 20% من قيمة سعر المتر في المخالفة؛ تيسيرا علي المواطنين المتقدمين الجادين للتصالح ، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة .



وأكد صقر علي رؤساء اللجان والاحياء أهمية انهاء هذه الملفات حتي يشعر المواطن بالامن والامن من خلال توفيق أوضاعه، مؤكدا علي المواطنين سرعة التقدم للاستفادة من مد المهلة حتي نهاية سبتمبر 2020 للتصالح في مخالفات البناء,