حملات مكثفة لإزالة الأبراج المخالفة في القليوبية .. صور

واصل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تنفيذ عدة حملات لإزالة المباني المخالفة لقيود الارتفاع بحي شرق شبرا الخيمة ومدينة بنها ومدينة قليوب.

















شهد المحافظ إزالة طابقين مخالفين علي مساحة 900 متر مربع من احد الابراج بشارع ترعة النحاس بحي شرق شبرا الخيمة وإزالة طابقين ببرج بشارع 10 بحى الفيلات بمدينة بنها واستكمال إزالة 6 طوابق من برجين آخرين بمدينة بنها بشارع امتداد قسم أول بنها شارع امتداد كوبري الفحص، وتمت ازالة 7 حالات أخرى بمدينة قليوب.









وقال المحافظ إنه تمت إزالة الأدوار المخالفة لمخالفتها الاشتراطات البنائية وعدم التقيد بالارتفاعات القانونية المسموح بها طبقًا لعرض الشارع بالمنطقة، مما يمثل خطرًا داهما.









وخلال حملة الإزالة وجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء بضرورة المتابعة الجيدة ومنع البناء المخالف في المهد من خلال التنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية التي ترصد المخالفات بشكل يومي والتنسيق أيضا مع شرطة المرافق وشرطة الكهرباء لمنع دخول أي مرافق إلى المباني المخالفة، وتحرير المحاضر الفورية للمخالفين مشددا على عدم ترك المخالفة حتى تتفاقم ويصعب إزالتها.









وشدد محافظ القليوبية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أى تعديات وإيقاف البناء المخالف فى المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة بترسيخ دولة القانون والتصدى بكل حزم لملف البناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة وإزالتها فورًا وإحالتها إلى النيابة العسكرية المتعدين والمخالفين للقانون طبقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.









وأكد المحافظ أنه لا تهاون مع المتعدين على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والعمل على استعادة حق الشعب ، مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم وقوة فى إزالة كافة أنواع التعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية للحفاظ عليها، التى هى حق الأجيال الحالية والمتتالية وتطبيق القانون على الجميع .









وأكد استمرار الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات وتحويل أصحابها للنيابة العسكرية ومصادرة معدات البناء في ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.