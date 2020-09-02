وزير الزراعة: اتخاذ كافة الإجراءات لمنع التعدي على الأراضي الزراعية

وجّه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال اجتماعه بمديري مديريات الزراعة بالمحافظات عبر الفيديو كونفرانس بمنع التعدي على الأراضي الزراعية تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتصدي لذلك بكل حزم وصرامة مع وضع كل إمكانيات الوزارة لازالة كافة التعديات في مهدها، مشيرًا إلى ان الرقعة الزراعية خط احمر ويجب الحفاظ عليها من أي تعد لأهميتها القصوى في توفير احتياجات المواطنين من الغذاء.





وقال إنه في إطار توجه الوزارة للتحول الرقمي ستقوم بحصر اي حالة تعدي ومتابعة اداء العاملين على حماية الأراضي بشكل الكتروني من خلال منظومة التغيرات المكانية التي أنشأتها الدولة المصرية.





وزير الزراعة شدد على مسؤولية مديريات الزراعة عن حصر الاصول التابعة للوزارة لاعادة استغلالها والاستفادة منها كما شدد أيضا على أهمية تطوير منظومة الري وسرعة الانجاز فيه باعتباره في مقدمة أولويات الحكومة في المرحلة الحالية.





القصير وجه بضرورة توفير كافة الاسمدة والتقاوي للفلاحين ومتابعة المبيدات وتنفيذ حملات مستمرة لمواجهة الغش في مستلزمات الإنتاج

وأكد وزير الزراعة لمديري المديريات اهمية حصر مراكز تجميع الألبان وتطويرها والتنسيق بشأنها مع كافة الجهات المعنية ومتابعة المشروع القومي لإحياء البتلو وكذلك تراخيص مزارع الدواجن والماشية.





كما أكد على ضرورة حصر الزراعات ومواجهة اي آفة قد تؤثر على الانتاج النباتي.