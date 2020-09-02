سر انجذاب المشاهدين للتركي.. محمد عبد الرحمن يكشف سبب ملل الجمهور من مسلسلات الـ٣٠ حلقة

كشف الفنان محمد عبد الرحمن عن رايه في اسباب فقدان مسلسلات الـ 30 حلقة خطها الدرامي في المنتصف.





وقال محمد عبدالرحمن في تصريحات ل"صدى البلد" ان الفيصل هو الورق، فهو الذي يشد الجمهور للأحداث، او يجعله يترك العمل، واكبر دليل ان الجمهور يتابع المسلسلات الكوري والتركي، التي تتخطى الـ 100 حلقة وهي متحمسة لها، أما بالنسبة لنا فعناصرنا محدودة على جميع المستويات وليس لدينا الكثير من الكتاب ولا المخرجين.



