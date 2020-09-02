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رياضة

صدقي يعلن تشكيل سموحة أمام الإنتاج

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 08:35 م
لاعبو سموحة
لاعبو سموحة
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حسام الحارتي
أعلن حمادة صدقى المدير الفنى لفريق سموحة عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة الإنتاج الحربى المقرر لها فى الثامنة والنصف مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة و العشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز أ . 


جاء التشكيل كالآتى. : 
حراسة المرمى : عمر صلاح . 
خط الدفاع : محمد الترهونى ، رجب نبيل ، محمد كوفى ، أحمد جمال . 
خط الوسط. : شريف رضا ، صلاح محسن ، إيمومو ، يوسف ديوب . 
خط الهجوم  : حسام حسن ، ديريك تسيبامبى . 


يتواجد على دكة البدلاء كل من: حسين تيمور ، محمود معاذ ، أحمد حسن مكى ، محمد نادى ، أحمد حمص ، السيد فريد ، محمد طلعت ، أحمد أبو الفتوح ، فارس مجاهد .
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