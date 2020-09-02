خبير يكشف أهمية توصيل الغاز الطبيعي لـ 18 مليون وحدة سكنية خلال الـ48 شهرا المقبلة

أشاد المستشار مايكل نصيف الخبير الأقتصادي، بخطة الحكومة بشأن توصيل الغاز الطبيعي لقرابة 18 مليون وحدة سكنية خلال الـ48 شهرا المقبلة.





وأكد نصيف، في تصريحات للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن مثل هذه الأمور تعني أن المواطن بالنسبة للحكومة أولوية، مشيرا إلى أن هذه الخطة تعد انجاز حقيقي للدولة فيما يخص توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لكل المصريين.





وتابع المستشار مايكل نصيف الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تعمل وفقا لخطة واضحة المعالم و مدروسة وناجحة بهدف تحسين حياة المواطنين وليست فقط في أمر واحد ولكن في كل ما يشغل بال المواطنين من أمور الحياة.





وأشار المستشار مايكل نصيف الخبير الاقتصادي، إلى أن توصيل الغاز للمنازل يوفر الكثير من الأموال على الدولة والمواطن ويحل أزمة حقيقة، مستدركا أن مصر وصّلت الغاز الطبيعي لـ6 ملايين وحدة سكنية فقط على مدار 25 عاما حتى عام 2014، ومنذ هذا العام حتى الآن تم توصيل الغاز لأكثر من 5 ملايين وحدة سكنية في 6 سنوات فقط.





وكان أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، عن بشرى خير جديدة للمصريين خلال الفترة المقبلة، إذ أكد وجود خطة حكومية لتوصيل الغاز الطبيعي لقرابة 18 مليون وحدة سكنية خلال الـ48 شهرا المقبلة.



