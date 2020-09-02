الديهي: مصر تنطلق وستتحول لنمر اقتصادي على النيل

عقب الإعلامي نشأت الديهي ، على تقرير مؤسسة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني ، قائلًا إن تلك الشهادات تعكس واقعًا إيجابيًا وتنعكس عليه بمزيد من الثقة لدى المستثمرين. الائتماني









وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، أن فيروس كورونا كان كاشفًا للدولة المصرية بما لديها من منظومة اقتصادية قوية يشرف عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.









وأكد أن الاقتصاد المصري جاهز للانطلاق، ويقف على قدمين ثابتتين، مشددًا على أن مصر ستتحول إلى نمر اقتصادي على النيل يستطيع أن يغير من المحيط الإقليمي.









وقالت وكالة موديز في تقريرها، إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي يكفي لتغطية التزاماتها 3 أعوام مقبلة.



