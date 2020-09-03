إدارة التجنيد والتعبئة.. تعمل على اختيار أفضل العناصر للانضمام إلى القوات المسلحة .. واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم خدمتها

مهام إدارة التجنيد والتعبئة:

فيديو كونفرانس لمتابعة تنفيذ إجراءات الكشف الطبى لجميع شبان التجنيد

إصدار قرارات الإعفاء والتأجيل والاستثناء واستخراج شهادات المعاملة التجنيدية

ربط إلكتروني بين إدارة التجنيد وإدارة الجوازات لاستبيان موقف المغادرين والقادمين لمصر

عقد لقاء مع جميع الشبان اللائقين طبيًا لرفع الروح المعنوية وبث روح الانتماء لقواتنا المسلحة









تعد إدارة التجنيد والتعبئة من أقدم الإدارات التابعة لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، وهي من الإدارات في القوات المسلحة، التى تتعامل مع المواطنين بشكل مباشر، وخلال الفترة الماضية تم تطوير العديد من الخدمات تيسيرًا على المواطنين والشباب المقبلين على التجنيد، وشهدت إدارة التجنيد والتعبئة خلال الفترة الماضية عملية تطوير كُبرى وفي جميع المناطق لتيسير الخدمة المقدمة للمواطنين ولشباب التجنيد.





أفضل العناصر

إدارة التجنيد والتعبئة من أقدم الإدارات التابعة لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، ومهمتها هى تنفيذ خطة التجنيد والتطوع واختيار أفضل العناصر من القوى البشرية مجندين ومتطوعين، كما أنها منوطة بالعديد من المهام ومنها تنفيذ توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة فيما يخص التجنيد والتطوع وتنفيذ خطط التعبئة.







وكذلك نشر الوعى التجنيدى والتطوعي بين المواطنين طبقًا لخطة إعلامية متكاملة وبصفة دورية وحل المشكلات التجنيدية لجميع المواطنين سواء داخل مصر أو فى الخارج، وإصدار قرارات الإعفاء والتأجيل والاستثناء، واستخراج شهادات المعاملة التجنيدية لهم والمتابعة المستمرة مع مناطق التجنيد والتعبئة المنتشرة على مستوى الجمهورية.







تيسيرات مقدمة للمواطنين

تم تطوير مجمع خدمة المواطنين بالإدارة ومناطق التجنيد ليقوم بإنهاء جميع المعاملات التجنيدية فى أسرع وقت ممكن، واستخراج تصاريح السفر للخارج للشبان الحاصلين على إعفاء مؤقت، استثناء مؤقت، تحت الطلب ولمن أدى الخدمة العسكرية وما زال فى خدمة الاحتياط، واستخراج شهادات المعاملة التجنيدية المختلفة "إعفاء مؤقت / إعفاء نهائى – تحت الطلب - لم يصبه الدور – إلخ".







ويقدم خدمات إصدار التأجيلات الدراسية للطلبة الدارسين في داخل الجمهورية من خلال مكاتب الاتصال التابعة لإدارة التجنيد والتعبئة والمتواجدة بالجامعات، وتطبيق نظام الدفع الإلكتروني في جميع مجمعات خدمة المواطنين على مستوى مناطق التجنيد من خلال ماكينات الدفع غير النقدى.







وتم تطوير إصدار شهادة المعاملة التجنيدية بحجم الكارنيه كإصدار ثانٍ لتكون وثيقة مع الشاب لتحديد الموقف التجنيدى، وذلك استكمالًا لسياسة التطوير بالقوات المسلحة ومعاونة أجهزة الدولة المختلفة ومسئولي وزارة الداخلية فى سرعة الاطلاع وتحديد الموقف التجنيدي.







نشر الوعى التجنيدي

تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية الانترنت يوضح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد من جميع الفئات، وكذلك الخدمات التجنيدية المقدمة للمواطنين داخل وخارج أرض الوطن، وإضافة خدمة البريد الإلكترونى على موقع إدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية "الإنترنت"، وذلك للرد على جميع الاستفسارات التجنيدية للشباب المصريين المقيمين داخل وخارج أرض الوطن".







وتم توفير نظام للاستعلام الصوتي بإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها للرد على استفسارات المواطنين التجنيدية، وإنشاء منظومة المؤتمرات المرئية الفيديو كونفرانس لإمكانية متابعة تنفيذ إجراءات الكشف الطبى لجميع شبان التجنيد، وعقد لقاء مع جميع الشبان اللائقين طبيًا لرفع الروح المعنوية وبث روح الانتماء لقواتنا المسلحة وبحث شكوى الشبان وحلها في أسرع وقت ممكن.







ويوجد الاستعلام عن أى مستندات مطلوبة لأي موقف تجنيدى من خلال تشغيل مركز دائم لتقديم الخدمات التجنيدية للمواطنين عن طريق الإنترنت يعمل على مدار 24 ساعة من خلال موقع الإدارة للرد على المواطنين.







موقف شباب الجامعات

وحرصًا على مستقبل الطلبة ومنحهم الفرصة للحصول على المؤهل الدراسى، تم تعديل القانون ليسمح للطالب فى حالة بلوغه فى الفرقة النهائية الحد الأقصى للتأجيل الدراسى 28 عاما باستمرار تأجيل تجنيده إلى نهاية العام الدراسي بشرط ألا تزيد سن الطالب على 29 عاما.