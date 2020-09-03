AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ دمياط: خفض قيمة سعر المتر للتصالح على بعض مخالفات البناء بنسبة ٣٠٪

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:49 ص
صدى البلد
Advertisements
زينب الزغبي
قررت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تخفيض قيمة سعر المتر للتصالح فى بعض مخالفات البناء بنسبة 30% من القيمة المقررة لبعض المناطق المتاخمة للمدن.

وأوضحت محافظ دمياط، أن ذلك كان تماشيًا مع السياسة التى تتبناها الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين من أصحاب المبانى المخالفة التى تنطبق عليها شروط قانون التصالح رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاته ولائحته التنفيذية والتيسير عليهم.

اِقرأ أيضًا

وجددت محافظ دمياط مناشدتها للمواطنين بسرعة التوجه إلى الوحدات المحلية والتقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المدة المحددة قانونًا بنهاية شهر سبتمبر الحالى.

وأشارت محافظ دمياط إلى أنه لا تهاون مع من يتخلف على تقنين أوضاعه والتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء تجنبا للمحاسبة القانونية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيزة تناشد المواطنين: 15 أغسطس آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح لمن قدم الطلب

سكرتير أسيوط يتابع تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بمركزى صدفا وأبوتيج

محافظ دمياط تدعو المخالفين بالإسراع في دفع مبلغ جدية للتصالح

محافظ أسيوط: المراكز التكنولوجية تواصل استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال أيام العيد

قبل انتهاء المدة.. تعرف على القيم السعرية للتصالح في مخالفات البناء بأبو النمرس بالجيزة

محافظ أسيوط: متابعة دورية لملف التصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

ميدو: الشناوي لم يتقبل "شتايم" كهربا

مرتضى منصور يطالب الأهلي بعمل "تحاليل" لـ كهربا

انت إللي طبلت في الأول.. طارق يحيى يرد على حلمي طولان

عنده صداع.. زوج يطلق النار على زوجته وابنيه خلال مشادة عائلية

ولأصحاب الأمراض المزمنة .. اكتشاف علمي جديد يقلل من وفيات كورونا عالميًا

تشابك بالأيدي دون المساس بمدير الكرة: شوبير يكشف تفاصيل خناقة كهربا

AdvertisementS

مراعاة ظروف الناس| أحمد موسى يعلن خبرا سارا عن التصالح فى مخالفات البناء

تعرض طائرة الرئيس الفرنسي ماكرون لحادث في مطار بيروت

خايفك تختمي بيا يـ 2020.. حكاية الشاب محمد خالد "تنبأ بموته قبل شهر" .. تفاصيل حادث الدائرى| فيديو وصور

أول قرار من محمود الخطيب بعد أزمة محمود كهربا

بسمة وهبة تعلن إصابتها بمرض نادر ..فيديو

نوبة بكاء انتهت بغرامة مليون جنيه.. كواليس ما حدث بين عبد الحفيظ وكهربا ..فيديو

دكتور نفسي متحرش.. فتاة: قاللي هعالجك بالحضن.. وأخرى: طلب صور بشعري.. ونقابة الأطباء تتحرى.. صور

بعد الحكم بإعدامها.. أهالى المخطوفين يتنازلون عن الحق الخاص بهم تجاه خاطفة الدمام.. تفاصيل

مفاجأة.. مصدر قانوني: صور بيراميدز لا تدين رمضان صبحي لهذا السبب

The Rock.. إصابة النجم الأمريكي دواين جونسون بفيروس كورونا

مرتضي منصور: ثلاثي الزمالك سيوقع على بياض ورفض التعاقد مع أيوب الكعبي

أهم الأخبار.. توجيهات رئاسية جديدة بشأن كورونا.. ماكرون ينجو من الموت.. وبشرى سارة بشأن مخالفات البناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أي منها الأجمل؟.. أنغام تخطف الأنظار بإطلالات مبهجة وعلى الموضة ..صور

عنده صداع.. زوج يطلق النار على زوجته وابنيه خلال مشادة عائلية

بسبب معقم اليدين.. طفل 3 أعوام يشعل النار في نفسه دون قصد.. تفاصيل