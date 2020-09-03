محافظ دمياط: خفض قيمة سعر المتر للتصالح على بعض مخالفات البناء بنسبة ٣٠٪

قررت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط ، تخفيض قيمة سعر المتر للتصالح فى بعض مخالفات البناء بنسبة 30% من القيمة المقررة لبعض المناطق المتاخمة للمدن.





وأوضحت محافظ دمياط، أن ذلك كان تماشيًا مع السياسة التى تتبناها الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين من أصحاب المبانى المخالفة التى تنطبق عليها شروط قانون التصالح رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاته ولائحته التنفيذية والتيسير عليهم.





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وجددت محافظ دمياط مناشدتها للمواطنين بسرعة التوجه إلى الوحدات المحلية والتقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المدة المحددة قانونًا بنهاية شهر سبتمبر الحالى.



