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رياضة

يوم الحسم.. تطورات خطيرة في أزمة ميسي مع برشلونة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:51 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
يبدو أن مسيرة الأرجنتيني "ليونيل ميسي" مع فريقه برشلونة، ستستمر لمدة موسم واحد؛ بحسب ما تشير إليه التقارير في بلاده.

قناة "TYC" الأرجنتينية، أكدت أنه في تطور خطير في أزمة "ميسي"، فإن اللاعب قد يبقى في برشلونة الموسم المقبل بنسبة 90%، ومن ثم يرحل بنهاية عقده.

وأشارت القناة إلى أن يوم الخميس سيكون فاصلًا في مسيرة ميسي مع برشلونة، وأنه بنسبة كبيرة سيتم اتخاذ القرار النهائي بالنسبة إلى ميسي.

وعرض خورخي ميسي، بحسب القناة، مبلغ 122 مليون يورو لنادي برشلونة؛ من أجل السماح لابنه بالرحيل عن صفوف الفريق.

جدير بالذكر أن عقد ميسي ينتهي مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل.
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