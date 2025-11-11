أحمد موسى: أهالي الجيزة نزلوا للشوارع بالآلاف للإعلان عن الدعم الكامل للنائب محمد أبو العينين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أهالي محافظة الجيزة نزلوا للشوارع بالآلاف اليوم للإعلان عن الدعم الكامل للنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ويردون الجميل ويقفون خلفه.

واضاف أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب هدفه خدمة مصر، متابعا أن النائب محمد ابو العينين يعتبر نفسه نائبا عن الشعب وليس دائرته فقط.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن مشاهد المسيرة الحاشدة للنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب في غاية القوة وتعبر عن حب كبير له، وهو دائما ما يتحدث بصوت المواطن.