أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين وكيل النواب قاد مسيرة حاشدة لمتابعة الانتخابات

قال الإعلامي أحمد موسى، إن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب قاد مسيرة حاشدة لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025.

وتابع الإعلامي أحمد موسى ، أن هناك من يستهدف مصر ويروج لاكاذيب بشان انتخابات مجلس النواب.

هناك من يتحدث عن عدم وجود فائدة من الانتخابات البرلمانية

واضاف أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك من يتحدث عن عدم وجود فائدة من الانتخابات البرلمانية وهو لا يفقه شيء، مشيرا إلى أن هناك اسماء لها تاريخ في العمل البرلماني.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن القائمة الوطنية تضم أحزاب من المعارضة.







