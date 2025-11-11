قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

أبو النصر: التصويت أمانة ودعم لمسيرة الدولة للمستقبل

عبد الرحمن سرحان

أدلى النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بصوته الانتخابي اليوم في لجنة مدرسة الشهيد أحمد حسن بالجلاوية بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، وذلك في إطار حرصه على أداء واجبه الوطني والمشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.


وأكد أبو النصر ، عقب الإدلاء بصوته أن الانتخابات البرلمانية تمثل محطة أساسية في مسيرة بناء الدولة المصرية الحديثة، مشددًا على أن المشاركة الإيجابية في التصويت واجب وطني وأمانة ومسؤولية تقع على عاتق كل مواطن، دعمًا لاستقرار الوطن واستكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد.


وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مجلس النواب القادم له دور محوري في دعم المواطن والوطن، من خلال سنّ التشريعات التي تخدم الصالح العام، ومراقبة الأداء التنفيذي، وتبني القضايا التي تمس حياة المواطنين، داعيًا الجميع إلى المشاركة بكثافة واختيار من يرونه الأكفأ والأقدر على تمثيلهم وخدمة قضاياهم.


واختتم النائب محمد أبو النصر بيانه مؤكدًا أن حزب حماة الوطن يقف دائمًا خلف الدولة المصرية وقيادتها السياسية، ويحرص على تعزيز الوعي الوطني وحث المواطنين على المشاركة الفاعلة في الانتخابات، باعتبارها رسالة دعم لاستقرار الدولة ومسيرتها نحو المستقبل الأفضل.

