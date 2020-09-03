AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب أسوان: حصلنا على نقطة صعبة أمام الجيش.. وخناقة كهربا والشناوي لا تحتاج لهذا التضخيم

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:15 ص
هاني حتحوت
هاني حتحوت
Advertisements
محمد رشاد
قال أحمد كشري، المدير الفني لفريق أسوان، إن فريقه لم يكن في حالته الفنية والبدنية أمام طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء بالدوري الممتاز.

وأضاف "كشري"، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أنه سعيد بالتعادل الذي حققه الفريق في ظل الظروف التي واجه فيها فريق الجيش الذي كان الأخطر على المرمى طوال المباراة.

واستكمل حديثه، أن ضغط المباريات كبير للغاية على اللاعبين وعلى الفريق، في ظل عدم الحصول على راحة على الإطلاق، وهو ما يعرض الفريق للإجهاد، فضلًا عن خوض المباراة عصرًا وسط أجواء حارة، مشيرًا إلى أنه يلتمس العذر لاتحاد الكرة بسبب ضغط المباريات كونهم يبذلون مجهودًا كبيرًا لإنهاء الدوري في وقتٍ معين.

وواصل كشري، تعليقًا على خناقة كهربا والشناوي، بأن مثل هذه الأمور معتادة بين اللاعبين في غرف الملابس، وطبيعية وهي عبارة عن «نرفزة ملعب»، ولا تحتاج للتعليق وتضخيمها، مشددًا أن اللائحة تطبق على الجميع وطالما وقعت على العقوبة على اللاعب وتقبلها انتهت الأزمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هدفنا الكونفدرالية.. الجباس: بيراميدز يسعى للفوز بمبارياته الأربعة في أغسطس

المقاولون العرب يتعادل سلبيا أمام وادي دجلة وديا استعدادا للدوري الممتاز

كشري: واجهت الأهلي في غياب 5 لاعبين اساسيين

أحمد كشري: فريق أسوان أرهق الأهلي فنياً وبدنياً

علاء ميهوب: اليو بادجي مفاجأة فايلر أمام الزمالك في القمة

كشري بعد الفوز على المقاولون: عوضنا هزيمتنا أمام الأهلى.. فيديو

ترشيحاتنا

مفيش صفر كورونا.. مستشار الرئيس للصحة يوجه تحذيرا شديدا للمواطنين| فيديو

ولأصحاب الأمراض المزمنة .. اكتشاف علمي جديد يقلل من وفيات كورونا عالميًا

والد الطالبة هبة المتفوقة: راتبي ألف جنيه.. وكل يوم بدعي إني ما أكلش حرام

هدية غير متوقعة من حاكم دبي لـ محمد رمضان | شاهد

بعد سوريا.. دولة عربية تعلن اختراق الطيران الإسرائيلي لأجوائها

الحكومة تعلن بشرى لأهالي مدن الحمام والعلمين والضبعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحدث عن طالب الفريسكا وعلاقته بـ عبلة كامل.. رامي وحيد في ضيافة صدى البلد

لماذا تصاب النساء باضطرابات المناعة الذاتية أكثر من الرجال.. تفاصيل

بفستان مكشوف.. رابعة الزيات بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد