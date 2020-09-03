المكسيك تسجل 5 آلاف إصابة و575 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الخميس، تسجيل 4921 إصابة جديدة بفيروس كورونا و575 وفاة خلال اليوم الأخير.





وأشارت وزارة الصحة إلى أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 610 آلاف و957 حالة، وحصيلة الضحايا 65816 شخصا.





وأكدت أن العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا في البلاد قد يكون أعلى من عدد الحالات المؤكدة رسميا.





يذكر أن أمريكا اللاتينية تعد المنطقة الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 7 ملايين إصابة.



