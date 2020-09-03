ضبط 18 شيشة بمقهى شهير في الأقصر

شنت سلطات مدينة الاقصر ، حملة تمشيطية لرفع الإشغالات بإشراف المقدم خالد الغول، مدير إدارة شرطة المرافق، وقيادة النقيب تامر عباس، والملازم أول أيمن إسماعيل، والنقيب محمد السيد من ضباط إدارة شرطة المرافق.





وقامت الجهات المعنية بضبط ١٨ شيشة داخل أحد المقاهى الشهيرة بشارع كليوباترا بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع تداول تدخين الشيشة لظروف أزمة فيروس كورونا المستجد.





وتم التعامل مع المخالفين بكل حزم لحماية المواطنين، والمحافظة على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس اللعين.



