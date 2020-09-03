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محافظات

ضبط 18 شيشة بمقهى شهير في الأقصر

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:24 ص
صدى البلد
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شمس يونس
شنت سلطات مدينة الاقصر ، حملة تمشيطية لرفع الإشغالات بإشراف المقدم خالد الغول، مدير إدارة شرطة المرافق، وقيادة النقيب تامر عباس، والملازم أول أيمن إسماعيل، والنقيب محمد السيد من ضباط إدارة شرطة المرافق.

وقامت الجهات المعنية بضبط ١٨ شيشة داخل أحد المقاهى الشهيرة بشارع كليوباترا بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع تداول تدخين الشيشة لظروف أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتم التعامل مع المخالفين بكل حزم لحماية المواطنين، والمحافظة على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس اللعين.

وتحرر محضر بذلك وجارٍ العرض على النيابة للتحقيق. 

وكان ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء عصام ياسين مساعد الوزير مدير أمن الأقصر.
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