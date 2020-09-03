صحة الأسنان وطحنها.. هل تعاني من الصرير؟

من المحتمل أن يقوم معظم الناس بطحن أسنانهم من وقت لآخر. لا يسبب صرير الأسنان العرضي، الذي يُطلق عليه طبيًا صرير الأسنان، ضررًا في العادة ، ولكن عندما يحدث بشكل منتظم، يمكن أن تتلف الأسنان ويمكن أن تحدث مضاعفات أخرى تتعلق بصحة الفم، وفقا لما نشره موقع web md.

لماذا يطحن الناس أسنانهم؟

على الرغم من أن صرير الأسنان يمكن أن يكون ناتجًا عن التوتر والقلق إلا أنه يحدث غالبًا أثناء النوم ويرجح أن يكون ناتجًا عن عضة غير طبيعية أو أسنان مفقودة أو ملتوية. يمكن أن يكون أيضًا بسبب اضطراب النوم مثل انقطاع النفس النومي.





كيف يمكنني معرفة ما إذا كنت أطحن أسناني؟

نظرًا لأن الطحن يحدث غالبًا أثناء النوم، فإن معظم الناس لا يدركون أنهم يطحنون أسنانهم. ومع ذلك ، فإن الصداع الباهت المستمر أو التهاب الفك عند الاستيقاظ هو أحد أعراض صرير الأسنان. يتعلم الناس في كثير من الأحيان أنهم يطحنون أسنانهم من قبل أحبائهم الذين يسمعون الطحن في الليل.





إذا كنت تشك في أنك قد تطحن أسنانك، فتحدث إلى طبيب أسنانك . يمكنه فحص فمك وفكك بحثًا عن علامات صرير الأسنان ، مثل إيلام الفك والتآكل المفرط على أسنانك.





لماذا طحن الأسنان ضار؟

في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي صرير الأسنان المزمن إلى كسر الأسنان أو ارتخائها أو فقدها. قد يؤدي الطحن المزمن إلى تآكل الأسنان حتى جذوعها. عندما تحدث هذه الأحداث، الجسور، التيجان، القنوات الجذرية، يزرع أطقم الأسنان الجزئية، وحتى استكمال أطقم الأسنان قد تكون هناك حاجة.





لا يؤدي الطحن الشديد إلى إتلاف الأسنان فقط ويؤدي إلى فقدان الأسنان، بل يمكن أن يؤثر أيضًا على فكك ، ويسبب أو يزيد من سوء TMD / TMJ، بل ويغير مظهر وجهك.





ماذا يمكنني أن أفعل لوقف طحن أسناني؟

يمكن لطبيب الأسنان أن يجهزك بواقي الفم لحماية أسنانك من السحق أثناء النوم.





إذا كان التوتر يسبب لك صرير أسنانك، فاسأل طبيبك أو طبيب الأسنان عن خيارات لتقليل التوتر. من بين بعض الخيارات التي قد يتم تقديمها، حضور استشارات الإجهاد، أو بدء برنامج تمرين، أو زيارة معالج طبيعي، أو الحصول على وصفة طبية لمرخيات العضلات.





إذا كان اضطراب النوم يسبب الطحن، فإن علاجه قد يقلل أو يلغي عادة الطحن.





تتضمن النصائح الأخرى التي تساعدك على إيقاف صرير الأسنان ما يلي:

تجنب أو قلل من الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين ، مثل الكولا والشوكولاته والقهوة.

تجنب الكحول. يميل الطحن إلى التكثيف بعد استهلاك الكحول.





لا تمضغ الأقلام الرصاص أو الأقلام أو أي شيء ليس طعامًا. تجنب مضغ العلكة لأنها تسمح لعضلات الفك بالاعتياد على صرير الأسنان وتجعلك أكثر عرضة لطحن أسنانك.





درب نفسك على عدم صرير أو طحن أسنانك. إذا لاحظت أنك تضغط أو تطحن أثناء النهار ، فضع طرف لسانك بين أسنانك. هذه الممارسة تدرب عضلات الفك على الاسترخاء.





قم بإرخاء عضلات الفك في الليل عن طريق وضع منشفة دافئة على خدك أمام شحمة أذنك.