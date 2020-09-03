بعد زيارة كوشنر .. ماذا دار فى اتصال بن سلمان وبوريس جونسون؟

أجرى ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بحثا خلاله تطورات الأوضاع فى المنطقة.









وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، بحث الطرفان تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض ومناقشة آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها.





ويأتي الاتصال بعد زيارة قام بها كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر للسعودية ، وبحث الشراكة بين البلدين وأهمية تعزيزها في المجالات كافة بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وما يضمن تعزيز الأمن والسلم الدوليين.









وتناول الجانبان آفاق عملية السلام في الشرق الأوسط، وضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والدائم.









وجاءت هذه المحادثات في إطار جولة لكبير مستشاري الرئيس الأمريكي، في منطقة الشرق الأوسط، بدأت بزيارة دولة الإمارات بصحبة وفد إسرائيلي رفيع لتطبيع العلاقات بين البلدين.



