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للمعلمين.. تعرف على كيفية التقديم للعمل فى المدارس المصرية اليابانية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:59 ص
المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية
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هاجر إبراهيم
قال مالك أحمد، مدير مشروع المدارس المصرية اليابانية، إنه بالمدارس اليابانية يقوم المعلم بالتقديم لها عن طريق تطبيق إلكتروني خاص بالمدارس المصرية اليابانية، ويضع به جميع المعلومات الشخصية والتعليمية وكل ما يخصه منذ بداية مهنته التعليمية حتى الوصول إلى ملء "الأبليكيشن". 

وأضاف "أحمد" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن المدرسة تقوم باختبار المعلم أثناء التقديم، موضحًا أن الاختبار يتكون من مجموعة أسئلة ويتم تعريضه فيها بعض المواقف أثناء عمله وحلها، حيث إن جميع الإجابات لها وزن وتعني موضوعًا معينًا في فهمه للسؤال.

وتابع أنه هذا العام تم إضافة اختبار باللغة الإنجليزية للمعلمين الذين يتقدمون للعمل هناك، لافتًا إلى أنه بالمدارس المصرية اليابانية يتم تقديم المناهج باللغة الإنجليزية، فيجب أن يكون على مستوى عالٍ يليق بها ويستطيع أن يقدم به تعليمًا مميزًا.

وأكد أن المدارس المصرية اليابانية مدارس متميزة داخل الوزارة، حيث أنه لا يوجد بها مراحل تعليمية مكتملة، حيث إنها تتعامل مع مرحلة حرجة جدا من تعليم الطلاب، حيث تعد مرحلة ما قبل الابتدائية حتى الصف الثالث الإبتدائي  مرحلة بناء الطفل الذهني والجسماني والتعليمي.
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